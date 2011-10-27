29 Ekim Resepsiyonu Deprem Nedeniyle İptal

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumartesi saat 18.30’da Büyükelçilik İkametgâhı’nda düzenlenmesi öngörülen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nun Van’da meydana gelen üzücü deprem nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumartesi günü planlanan resmi programın ise herhangi bir değişiklik yapılmadan uygulanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu çerçevede, saat 09.00’da Büyükelçilik İkametgahı’nda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’nın tebrik kabulü gerçekleştirilecek.