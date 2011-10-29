29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve KTBK Komutanı Korgeneral Adem Huduti, bu sabah, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında tebrik kabul

etti.

Tebrik kabulüne, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Yektaoğlu, Başbakan İrsen Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş adına

yaveri emekli Albay Naci Erçal, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Talu, 39’uncu Tümen Komutanı Tümgeneral Ömer Paç, GKK Komutanı Tümgeneral

Mehmet Daysal, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Avni Angun, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı, Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan, Anamuhalefet Partisi CTP-

BG’nin Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, diğer üst düzey sivil, askeri ve polis yetkilileri, siyasi parti başkan ve temsilcileri, dernek, kurum, kuruluş

temsilcileri katıldı.

Tebrik kabulünün ardından, buradaki protokol ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önündeki törene geçti.

Anıt önündeki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenkler konuldu. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Van depreminde yaşanan acılar dolayısıyla resmi geçit törenleri ve Cumhuriyet Bayramın resepsiyonu ise yapılmayacak.

ANIT ÖZEL DEFTERİ

Cumhurbaşkanı Vekili Bozer, anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Yüce Türk Ulusu’nu esir etmeye çalışanlara karşı verilen İstiklal Savaşı 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanıyla taçlandırılarak, Türk Ulusu’nun tarihsel gidişatı modernleşmeye ve çağdaşlaşmaya yönelik olarak değiştirilmiştir.

Türk Ulusu’ndan aldığınız ilham ve cesaretle sağlam temeller üzerine inşa ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti 88’inci yılında sadece bölgesinde değil, dünyada da söz sahibi, güçlü, takdir edilen bir devlet konumundadır ve biz inanıyoruz ki daha da güçlenerek ilelebet yaşayacaktır.

Dünyadan izole edilmeye çalışılan Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini hiç bir zaman esirgemeyen en büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde aziz hatıranız önünde bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla eğiliyor, Atatürkçülüğe ve Anavatan Türkiye’ye olan sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz. Ruhunuz şad olsun.

BÜYÜKELÇİ

Büyükelçi Akça ise deftere şunları yazdı:

“Aziz Atam, Türk Milleti’ne bıraktığın en yüce eserin olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88’inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yüreklerimizde hissediyoruz.

Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde, ilkelerinin ışığında, barışa hizmet ederek çağdaş uygarlık düzeyini aşma yolunda hızlı ve kararlı adımlarla yürüyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle güç ve gönül birliği içinde aziz hatıran önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.”

KORGENERAL HUDUTİ

Korgeneral Huduti ise anıt özel defterine şunları aktardı:

“Ebedi ve eşsiz başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gururla dalgalanan şanlı bayrağımızın gölgesinde bağımsız, özgür ve insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin 88’inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzurundayız.

Herkesin manda ve himaye tartıştığı o karanlık ve zorlu dönemde, bugün dahi dünya milletlerinin bir çoğunun hayal bile edemeyeceği niteliklere sahip cumhuriyeti kurarak başlattığınız büyük çağdaşlaşma projesi her geçen gün gelişip güçlenerek dünya milletlerine örnek olmaktadır.

Tarih boyunca milletiyle aynı ülküyü paylaşan ve milletin huzur ve barış içinde güvenle yaşamasının teminatı olan Türk ordusu, yavruvatan Kıbrıs’ta da Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığını, hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir.

Son zamanlarda haince saldırılar düzenleyerek ülkemizin milleti ve devletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışan bölücü terör örgütünün saldırıları bizleri asla yıldırmayacaktır.

Yüce milletimizin, kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısının bozulmasına asla müsaade etmeyeceğine inancımız tamdır. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Aziz atam, ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçileri olarak yüce Türk milletinin bağrından çıkan bizler, kurduğunuz Cumhuriyet ve açtığınız aydınlık yolda yılmadan yürüyeceğimizi bir kez daha ifade ederken, başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, cumhuriyetimizin kuruluşunda emek vererek ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”