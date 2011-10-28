28 Ekim 2011 Cuma Gündemi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu New York’a gitmek üzere beraberindeki heyetle KKTC’den ayrılacak (09.45)
Bakanlar Kurulu toplanacak (10.00)
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı Medya Grubu Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Doğan Harman, son yolculuğuna uğurlanacak. Harman için saat 11.00’de Kıbrıslı gazetesi önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Harman’ın naaşı Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sağlık durumu hakkında YDÜ’de basın toplantısı düzenlenecek (11.30)
Türkiye Cumhuriyeti’nin 88. kuruluş yıldönümü kutlamaları TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’nın radyo - televizyon konuşmasıyla başlayacak (13.00)
KTOEÖS yetkilileri Van depremzedeleri için yapacakları yardımı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne verecek (13.00)
Lefke Avrupa Üniversitesi ve Memur Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi LAÜ Rektörlük Senato Salonu’nda imzalanacak. İmza törenine Başbakan İrsen Küçük de katılacak (16.00)
Gayretköy’de Başbakan İrsen Küçük ile İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu‘nun katılımıyla kırsal kesim arsa dağıtımı töreni yapılacak (17.30)
Diyabet Derneği, “Diyabet Önlenebilir” kampanyası çerçevesinde Tatlısu’da etkinlik düzenleyecek (18.30)
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Dipkarpaz İlkokulu’nda kanser konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleyecek (18.30)