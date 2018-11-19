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27 Ülkenın Ab Bakanları Brexıt Anlaşmasına Yeşil Işık Yaktı

Brüksel, 19 Kasım 18 : Brüksel\'de toplanan 27 ülkenin AB bakanları Brexit anlaşmasına yeşil ışık yaktı. Brüksel\'de sabah saatlerinde bir araya gelen AB bakanları Londra ile Brüksel arasında geçtiğimiz hafta üzerinde anlaşılan ancak tartışmalara neden olan 585 sayfalık Brexit metnini inceledi. Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Avusturya AB Bakanı Gernot Brümel

27 Ülkenın Ab Bakanları Brexıt Anlaşmasına Yeşil Işık Yaktı

Brüksel, 19 Kasım 18 : Brüksel\'de toplanan 27 ülkenin AB bakanları Brexit anlaşmasına yeşil ışık yaktı. Brüksel\'de sabah saatlerinde bir araya gelen AB bakanları Londra ile Brüksel arasında geçtiğimiz hafta üzerinde anlaşılan ancak tartışmalara neden olan 585 sayfalık Brexit metnini inceledi. Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Avusturya AB Bakanı Gernot Brümel

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:50
27 Ülkenın Ab Bakanları Brexıt Anlaşmasına Yeşil Işık Yaktı

Brüksel, 19 Kasım 18 : Brüksel\'de toplanan 27 ülkenin AB bakanları Brexit anlaşmasına yeşil ışık yaktı. Brüksel\'de sabah saatlerinde bir araya gelen AB bakanları Londra ile Brüksel arasında geçtiğimiz hafta üzerinde anlaşılan ancak tartışmalara neden olan 585 sayfalık Brexit metnini inceledi. Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Avusturya AB Bakanı Gernot Brümel "Zor sürecin birinci aşaması aşıldı. Birlik ve beraberliği koruyuz" şeklinde konuştu.

 

GÖZLER 25 KASIM\'DA YAPILACAK AB ZİRVESİNE ÇEVRİLDİ

 

Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier ön anlaşmanın "adil ve dengeli olduğunu" söyledi. Birçok konuda görüş ayrılıkları ile bilinen AB Brexit ile ilgili birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor ve İngiliz hükümetinde yaşanan istifa silsilesine rağmen soğuk kanlılığını koruyor. AB liderleri Brexit anlaşmasını onaylamak için 25 Kasım Pazar günü olağanüstü zirve kapsamında Brüksel\'de toplanacak.

 

GEÇİŞ SÜRECİ UZAYABILIR

Brexit sonrası 21 aylık geçiş süreci yaşanacak. İngiltere 2020 sonuna kadar AB kurallarına ve Avrupa Adalet Divanı yargısına bağlı kalacak. Barnier bu sürecin iki yıl daha uzatılmasını önermişti.Bu konunun hala müzakere edilebileceği ifade ediliyor. İngiltere\'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May\'in Brexit planına karşı çıkarak bu anlaşmanın İngiltere\'yi Avrupa Birliği\'nin (AB) kolonisi statüsüne iteceğini savundu.

 

THERESA MAY\'İN KOLTUĞU SALLANIYOR

Ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan İngiltere başbakanı Theresa May AB ile üzerinde mutabık kalınan metnin müzakere edilebilecek en iyi anlaşma olduğunu söylüyor. Brexit anlaşmasından memnun kalmayan Muhafazakar Parti üyeleri, May için mecliste güvenoyu oylamasına gidilmesi için çalışmalar yürütüyor. May bu hafta içinde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

 

Birleşik Krallık, 29 Mart 2019\'da AB\'den ayrılacak. Londra ile Brüksel arasında geleceğe yönelik partnerlik konusu ise 30 Mart 2019 tarihinden sonra masaya yatırılacak.

 

Brexit anlaşmasının Avrupa Parlamentosu ve Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

(EURONEWS/FG)

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