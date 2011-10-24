Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel NTV'ye verdiği özel röportajında önemli açıklamalar yaptı.İşte Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

-17 Ağustos'tan bu tarafa 270 terörist öldürüldü.

-Sözleşmeli Erler: Öncelikle hudut birliklerinde görevlendirilecekler. Mart 2011'de göreve başlayacaklardır.

-İran ile ortak operasyon şu an yok ama istihbarat paylaşımı devam ediyor.

-Mit-PKK görüşmesininin ses kaydını basından öğrendim.

-Işık Koşaner'in ses kaydı: Kurumiçi özeleştiridir. Sayın komutanımızın istifası münferittir. Birkaç münferit olay ilgililerin dikkatini çekmiş.

-Balyoz operasyonları: Yargılamayı, soruşturmayı etkileyecek açıklamalardan kaçınırım. Bu safhada değerlendirme yaymam uygun olmaz. İnsan özgürlüğü gereği davalar bir an önce sonuçlanmalıdır. Tutuklanan muvazzaf askerlere ben de üzülüyorum.

-GnKur'un MSB'ye bağlanması: Devletin bekası için iyi düşünülüp değerlendirilmesi gereken bir konu. Basın yoluyla açıklama yapmam doğru olmaz.

-Protokolde sivilleşme: YAŞ'taki oturma düzenine komutan arkadaşlarımıza birlikte karar verdik. MGK'daki oturma düzeni bilgi dahilinde gerçekleşti. Cumhuriyet resepsiyonuna ev sahipliği konusu şahsıma ait bir fikirdir.

-Bedelli askerliğe karar verirken halkın hassasiyeti, fakir-zengin ayrımcılığına gidilmemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. TSK'nın etkin güç olma özelliği dikkate alınmalı.

-35. Madde: İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılması ya da değiştirilmesi, "mevcut yönetime karşı askerin müdahale etmesi" tecrübeleri nedeniyle gündeme gelmiştir. 35. maddenin amacı TSK'nın genel görevini belirlemek.