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270 terörist öldürüldü

Orgeneral Necdet Özel, '17 Ağustos'tan itibaren PKK'ya karşı yürütülen hava operasyonlarında 270 terörist öldü

270 terörist öldürüldü

Orgeneral Necdet Özel, '17 Ağustos'tan itibaren PKK'ya karşı yürütülen hava operasyonlarında 270 terörist öldü

24 Ekim 2011 Pazartesi 17:05
270 terörist öldürüldü
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Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel NTV'ye verdiği özel röportajında önemli açıklamalar yaptı.İşte Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

-17 Ağustos'tan bu tarafa 270 terörist öldürüldü.

-Sözleşmeli Erler: Öncelikle hudut birliklerinde görevlendirilecekler. Mart 2011'de göreve başlayacaklardır.

-İran ile ortak operasyon şu an yok ama istihbarat paylaşımı devam ediyor.

-Mit-PKK görüşmesininin ses kaydını basından öğrendim.

-Işık Koşaner'in ses kaydı: Kurumiçi özeleştiridir. Sayın komutanımızın istifası münferittir. Birkaç münferit olay ilgililerin dikkatini çekmiş.

-Balyoz operasyonları: Yargılamayı, soruşturmayı etkileyecek açıklamalardan kaçınırım. Bu safhada değerlendirme yaymam uygun olmaz. İnsan özgürlüğü gereği davalar bir an önce sonuçlanmalıdır. Tutuklanan muvazzaf askerlere ben de üzülüyorum.

-GnKur'un MSB'ye bağlanması: Devletin bekası için iyi düşünülüp değerlendirilmesi gereken bir konu. Basın yoluyla açıklama yapmam doğru olmaz.

-Protokolde sivilleşme: YAŞ'taki oturma düzenine komutan arkadaşlarımıza birlikte karar verdik. MGK'daki oturma düzeni bilgi dahilinde gerçekleşti. Cumhuriyet resepsiyonuna ev sahipliği konusu şahsıma ait bir fikirdir.

-Bedelli askerliğe karar verirken halkın hassasiyeti, fakir-zengin ayrımcılığına gidilmemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. TSK'nın etkin güç olma özelliği dikkate alınmalı.

-35. Madde: İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılması ya da değiştirilmesi, "mevcut yönetime karşı askerin müdahale etmesi" tecrübeleri nedeniyle gündeme gelmiştir. 35. maddenin amacı TSK'nın genel görevini belirlemek.

Son Güncelleme: 24.10.2011 17:05
Anahtar Kelimeler:
PKKTerörist
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