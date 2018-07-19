27 yıl boyunca hapiste kaldı

ABD'nin Houston kentinde çeşitli suçlardan 27 yıl hapis yatan ve geçen yıl tahliye edilen bir mahkum dehşet saçtı. Jose Gilberto Rodriguez bir hafta içinde üç kişiyi öldürdükten sonra yakalandı.

Elektronik kelepçesini kıran 46 yaşındaki Rodriguez öldürdüğü kişilerden birinin arabasıyla kaçarken 14 dakika süren bir takipten sonra gözaltına alındı.

Polis yetkililerine göre 5 Temmuz’da kelepçesinden kurtulduğu belirtilen Rodriguez, 9 Temmuz’da bir evi soydu. Dört gün sonra, yalnız yaşayan Pamela Johnson adlı 62 yaşındaki bir kadını öldüren Rodriguez, evden kaçarken kadının arabasını çaldı.

Ertesi gün bir mağaza çalışanını öldüren Rodriguez, iki gün sonra da yakınlardaki başka bir yatak mağazasının çalışanını vurdu.

Zanlının aynı gün bir benzin istasyonunda parasını aldığı bir otobüs şoförünü de yaraladığı belirtildi. Houston Polis Müdürü Art Acevedo, Rodriguez’in yakalanmasından sonraki Twitter mesajında, “Houston artık rahat bir nefes alabilir” dedi.

Polis yetkilileri Rodriguez’in cinayetleri neden işlediği sorusuna yanıt vermediğini söylüyor.