banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
188.570
DOLAR
4.8201
STERLİN
6.2600
EURO
5.5937
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

27 yıl boyunca hapiste kaldı

27 yıl boyunca hapiste kaldı. Tahliye edildikten hemen sonra bütün kenti birbirine katarak dehşet saçtı!

27 yıl boyunca hapiste kaldı

27 yıl boyunca hapiste kaldı. Tahliye edildikten hemen sonra bütün kenti birbirine katarak dehşet saçtı!

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:09
27 yıl boyunca hapiste kaldı

ABD'nin Houston kentinde çeşitli suçlardan 27 yıl hapis yatan ve geçen yıl tahliye edilen bir mahkum dehşet saçtı. Jose Gilberto Rodriguez bir hafta içinde üç kişiyi öldürdükten sonra yakalandı.

Elektronik kelepçesini kıran 46 yaşındaki Rodriguez öldürdüğü kişilerden birinin arabasıyla kaçarken 14 dakika süren bir takipten sonra gözaltına alındı.

Polis yetkililerine göre 5 Temmuz’da kelepçesinden kurtulduğu belirtilen Rodriguez, 9 Temmuz’da bir evi soydu. Dört gün sonra, yalnız yaşayan Pamela Johnson adlı 62 yaşındaki bir kadını öldüren Rodriguez, evden kaçarken kadının arabasını çaldı.

Ertesi gün bir mağaza çalışanını öldüren Rodriguez, iki gün sonra da yakınlardaki başka bir yatak mağazasının çalışanını vurdu.

Zanlının aynı gün bir benzin istasyonunda parasını aldığı bir otobüs şoförünü de yaraladığı belirtildi. Houston Polis Müdürü Art Acevedo, Rodriguez’in yakalanmasından sonraki Twitter mesajında, “Houston artık rahat bir nefes alabilir” dedi.

Polis yetkilileri Rodriguez’in cinayetleri neden işlediği sorusuna yanıt vermediğini söylüyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Gezegenin Yıldız Tarafından Yutuluşu İlk Kez Kaydedildi
Bir Gezegenin Yıldız Tarafından Yutuluşu İlk Kez Kaydedildi
Juventus Forma Satarak Ronaldo’nun Parasını Çıkaracak
Juventus Forma Satarak Ronaldo’nun Parasını Çıkaracak
Putin’den Nato’ya Misilleme Tehdidi
Putin’den Nato’ya Misilleme Tehdidi
Hafızadaki İlk Anı Kurgu Olabilir
Hafızadaki İlk Anı Kurgu Olabilir
İsrail’in “yahudi Ulus Devleti” Yasasına Tepkiler
İsrail’in “yahudi Ulus Devleti” Yasasına Tepkiler
Ab, Türkiye’de Ohal’in Kalkmasından Memnun
Ab, Türkiye’de Ohal’in Kalkmasından Memnun
Estetik durmuyor diye cinsel organını...
Estetik durmuyor diye cinsel organını...
Rusya’nın “yenilmez silahları”nda hazırlıklar tamamlanıyor
Rusya’nın “yenilmez silahları”nda hazırlıklar tamamlanıyor
Avustralya'dan Papa'ya Başpiskoposu görevden al çağrısı
Avustralya'dan Papa'ya Başpiskoposu görevden al çağrısı
Öldüren kıskançlık… 3 yaşındaki kızlarının gözü önünde…
Öldüren kıskançlık… 3 yaşındaki kızlarının gözü önünde…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim