27 yaşında ama hastalığı yüzünden onlarca yaş daha yaşlı görünüyor

Ehlers - Danlos sendromundan muzdarip olan 27 yaşındaki Sara Geurts'ın vücudu hastalığı yüzünden kırışıklıklar içinde... Ancak hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta hastalığına meydan okuyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Sara Geurts, Ehlers - Danlos sendromundan muzdarip.

Geurts, 27 yaşında olmasına rağmen vücudu kırışıklar içinde...

Ehlers - Danlos sendromu, vücudun kolajen üretimini engelliyor ve bu durum da cildin normalden daha çabuk bir şekilde kırışmasına yol açıyor.

Hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta Ehlers - Danlos sendromuna meydan okuyor.