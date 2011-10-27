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27 Kasım'da Planlanan Nüfus Sayımı İleri Bir Tarihe Sarkabilir

“Memleketin sorma gir hanına dönüştüğünü” öne süren Sınay, polisiye olayların yüzde 300 arttığını kaydetti

27 Kasım'da Planlanan Nüfus Sayımı İleri Bir Tarihe Sarkabilir

“Memleketin sorma gir hanına dönüştüğünü” öne süren Sınay, polisiye olayların yüzde 300 arttığını kaydetti

27 Ekim 2011 Perşembe 12:49
27 Kasım'da Planlanan Nüfus Sayımı İleri Bir Tarihe Sarkabilir
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İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 27 Kasım’da planlanan nüfus sayımının ileri bir tarihe sarkabileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Abbas Sınay ise, “Kıbrıs Türk halkının gerek kuzeyden, gerekse güneyden gelen baskılarla sıkıştırılıp, tost haline getirildiğini” savunarak, ülkede af yasasına değil vatandaşlık yasasına

ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Abbas Sınay, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “vatandaşlıklar”la ilgili gündem dışı konuşmasında, ek mesaileri ödeyemeyen hükümetin istihdamlara devam ettiğini savundu.

“Memleketin sorma gir hanına dönüştüğünü” öne süren Sınay, polisiye olayların yüzde 300 arttığını kaydetti.

Muhacerette istenen affın, kalıcılaştırma anlamına geleceğini iddia eden Sınay, “kaçak denetimi yapacak emniyet gücü olmadığını söyleyenlerin bir günde 14 kişiyi sınırdışı etmeye kalktığını” kaydetti.

“TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin 5 bin 800 kişinin vatandaş yapılması yönünde baskı yaptığı” iddialarını hatırlatan Sınay, bu konuya açıklık getirilmesini istedi. Sınay, Kıbrıs Türk kimliğinin bozulduğunu,

hükümetin ise bunu önlemek yerine yeni vatandaşlıklar yaptığını öne sürdü.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu eleştirileri yanıtlamak üzere yaptığı konuşmada, kontrolsüz nüfusun ülkenin en ciddi sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ülkenin planlanmasında nüfusun önemli olduğunu, aksi takdirde anomaliler oluşabileceğini ifade ederek, geçmişte ve şimdi ortaya konan afların bir planlama için çıkarıldığını belirtti.

Af yasasının önümüzdeki Pazartesi Meclis Genel Kurulu’nda gündeme geleceğini, ancak konunun hala çözümlenemediğini kaydeden Çavuşoğlu, bu aşamada kimlerin aftan yararlanacaklarını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, aftan sonra çok sıkı denetimler gerçekleştirerek, göz açtırmamayı hedefleyeceklerini kaydetti.

Aftan bugüne kadar yararlananların sayısının 2 bini geçmediğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konunun her yıl tekrarlanma ihtiyacı duyulduğu düşünüldüğünde hedeflere ulaşılmadığını ve affin istenen sonucu getirmediğinin söylenebileceğini belirtti.

Devletin bu işlerden para elde etmek gibi bir düşüncesi olmasının sözkonusu olmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, kaçakların yanı sıra kaçakları yanında çalıştıranlara da bazı yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, sınır dışı edilen öğrencilerin, üniversite içinde çıkardıkları olaylardan dolayı üniversiteyle ilişkilerinin kesildiğine işaret ederek, öğrencilerin sınır dışı edilmeleriyle ilgili 181 sayılı Resmi Gazete’nin Meclis’e sunulmaması konusunu da araştıracağını belirtti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin vatandaş yapılması konusunda bir baskısının sözkonusu olmadığını kaydeden İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 27 Kasım’da planlanan nüfus sayımının ileri bir tarihe sarkabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, nüfus konusunda ortaya çok çeşitli rakamlar atıldığına işaret ederek, sayım memurlarını baskı altına alabilecek bu konuda daha dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu’nun konuşması, muhalefet milletvekillerinin söz alarak, yerlerinden yaptıkları aleyhte yorumlarla sık sık kesildi. Soru - cevaba dönüşen konuşma, zaman zaman sertleşti.

Son Güncelleme: 27.10.2011 12:49
Anahtar Kelimeler:
MeclisBakanIçişleriNazım çavuşoğlu
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