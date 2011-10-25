26 Ekim 2011 Çarşamba gündemi

Bakanlar Kurulu toplanacak... KTÖS, YKP, BKP, Baraka Kültür Merkezi ve bazı örgütler “sınır dışı olaylarını” protesto amacıyla Kuğulu Park’ta toplanıp Türkiye Büyükelçiliği önüne yürüyecek... Başbakan ve bazı bakanlar Ticaret Odası’nı ziyaret edecek... Hüseyin Özinal’ın resim sergisi Naci Talat Vakfı Dostluk Ev’inde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun katılımıyla açılacak...

Maliye Bakanı Ersin Tatar Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yöneticilerini kabul edecek (09.00)

Bakanlar Kurulu toplanacak (10.00)

Kıbrıs Türk Mücahitler Evi’nde düzenlenecek basın toplantısında “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” konulu sempozyum hakkında bilgi verilecek (10.30)

Yeni yapılması planlanan Cumhuriyet Meclisi Binası’nın projesi, Meclis’te düzenlenecek törenle projeyi hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri tarafından Başkanlık Divanı’na teslim edilecek (11.00)

KTÖS, YKP, BKP, Baraka Kültür Merkezi ve bazı örgütler “sınır dışı olaylarını” protesto amacıyla Kuğulu Park’ta toplanıp Türkiye Büyükelçiliği önüne yürüyecek ve burada basın açıklaması yapacak (13.00)

Başbakan ve bazı bakanlar Ticaret Odası’nı ziyaret edecek (17.00)

Hüseyin Özinal’ın resim sergisi Naci Talat Vakfı Dostluk Ev’inde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun katılımıyla açılacak (18.00)