BAN: “BM'DE REFORM OLMASI KARMAŞIK, DETAYLARI OLAN VE ZAMAN GEREKTİREN BİR MESELE”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, "BM'de reform olmasının" karmaşık, detayları olan ve zaman gerektiren bir mesele olduğunu söyledi.

26. Afrika Birliği Zirvesi dolayısıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Ban, yaptığı basın açıklamasında, "BM ve BM Güvenlik Konseyi'nde reformların olması, sadece Afrika'nın değil bilakis tüm dünya ülkelerinden gelen bir taleptir. Ancak sorun, BM'ye üye ülkelerin sayısı ile veto hakkına sahip ülkelerdedir" ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriyeli taraflar arasında yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladığını belirten Ban, görüşmeye katılan taraflara, Suriye halkının çilesine son vermeleri çağrısında bulundu.

Zirvede Afrikalı liderlerle görüştüğünü ve Burundi, Güney Sudan, Libya ve Somali'deki sorunları tartıştıklarını dile getiren Ban, barış ve insan hakları konularında BM ile Afrika Birliği'nin ortak hareket ettiğini kaydetti.

Güney Sudan'da geçici bir hükümetin kurulması çağrısında bulunan Ban, "Burundi'de giderek kötüleşen durumun önüne geçmek için taraflar arasında kapsamlı bir diyalog sürecinin başlatılmasına yönelik daha çok çaba sarf etmeye ihtiyaç var" dedi.

Zimbabve Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Robert Mugabe, Afrika Birliği 26. Dönem Zirvesi'nin açılış oturumundaki konuşmasında, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a dönerek, Filistin meselesine adil bir çözüm bulma ve BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM'de reform yapma çağrısında bulunmuştu.