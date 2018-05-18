Brezilya'da 251 kişiye 'çocuk pornosu' gözaltısı!
Brezilya'da çocuk pornosuna karşı yürütülen kapsamlı operasyonda 251 kişi gözaltına alındı.
Kamu Güvenliği Bakanı Raul Jungmann basına yaptığı açıklamada, 24 eyalette düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 600 polisin katıldığı operasyonlarda, çocuk pornosu bulunduran ya da paylaşan 251 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Bakan Jungmann, müfettişlerin, operasyonun hedeflerini belirlemek için 1 milyondan fazla dosyayı incelediğini kaydetti.
Brezilya basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınanlar arasında öğretmen ile avukatların da olduğu bildirildi.