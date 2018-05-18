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251 kişiye 'çocuk pornosu' gözaltısı!

Şok

251 kişiye 'çocuk pornosu' gözaltısı!

Şok

18 Mayıs 2018 Cuma 14:21
251 kişiye 'çocuk pornosu' gözaltısı!

Brezilya'da 251 kişiye 'çocuk pornosu' gözaltısı!

Brezilya'da çocuk pornosuna karşı yürütülen kapsamlı operasyonda 251 kişi gözaltına alındı.

Kamu Güvenliği Bakanı Raul Jungmann basına yaptığı açıklamada, 24  eyalette düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 600 polisin katıldığı operasyonlarda, çocuk  pornosu bulunduran ya da paylaşan 251 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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Jungmann, "Bu, şüphesiz çocuklarımıza ve gençlerimize karşı işlenmiş  en menfur, en kabul edilemez suçlardan biri. Bu sebeple yasalar çerçevesinde, bu  suçla amansız bir mücadele vereceğiz. Burada kalmayacak." dedi.

Bakan Jungmann, müfettişlerin, operasyonun hedeflerini belirlemek için  1 milyondan fazla dosyayı incelediğini kaydetti.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınanlar arasında  öğretmen ile avukatların da olduğu bildirildi.

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