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25 EKİM 2011 SALI GÜNDEMİ

25 EKİM 2011 SALI GÜNDEMİ

25 EKİM 2011 SALI GÜNDEMİ

25 EKİM 2011 SALI GÜNDEMİ

24 Ekim 2011 Pazartesi 20:25
25 EKİM 2011 SALI GÜNDEMİ
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Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park KKTC'de teömaslarda bulunacak... Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu İngiliz Yüksek Komiseri  Matthew Kidd’i kabul edecek... Başbakan İrsen Küçük, Kıbrıs Yabancılar Birliği’ni kabul edecek...Maliye Bakanı Ersin Tatar, Sanayi Odası ile görüşecek... TDP, Meclis Başkanı Bozer’e “eşcinsellik” ile ilgili yasa önerisi sunacak...

TBMM heyeti KKTC’den  ayrılacak (07.00)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ömer Uzun'u kabul edecek (09.00)

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer,  Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park’ı kabul edecek (09.30)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu saat 09.00’da İngiliz Yüksek Komiseri  Matthew Kidd’i, 10.00’da Antalya Esnaf Sanaatkarlar Odalar Birliği başkanlarını, 11.00’de Lefke Aplıç Kapısı Komitesi’ni, 12.00’de Mücahit Komutanları Derneği yetkililerini, 15.30’da Global Taekwondo Federasyonu Başkanı  Linda Park’ı kabul edecek.

Başbakan İrsen Küçük saat 10.30’da Global Taekwondo Federasyonu heyetini, 11.00’de Kıbrıs Yabancılar Birliği’ni,  11.30’da Muhtarlar Birliği’ni, 12.30’da Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ni kabul edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu ve Doğancı Elye Patates Üreticileri Birliği  bakanlıkta ortak açıklama yapacak (10.20)

Meclis Başkanı Hasan Bozer, Antalya Odalar Birliği başkanlarını kabul edecek (11.00)

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Sanayi Odası heyetini kabul edecek (11.00)

TDP, Meclis Başkanı Bozer’e “eşcinsellik” ile ilgili yasa önerisi sunacak (11.30)

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Antalya Odalar Birliği heyetini kabul edecek (15.00)

Çevre Temizliği Projesi çerçevesinde Yeni İskele Belediyesi’ne  Yeni İskele  Ecevit Meydanı’nda törenle araç teslim edilecek (15.30)

Son Güncelleme: 24.10.2011 20:25
Anahtar Kelimeler:
25 EKİM 2011 SALI GÜNDEMİ
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