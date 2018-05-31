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240 milyon yıllık kertenkele fosili bulundu

İtalya'nın kuzeyinde 240 milyon yıllık kertenkele fosili bulundu.Science Daily'nin haberinde, paleontologlardan oluşan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen araştırmada, kertenkelelerin atası olduğu ifade edilen

240 milyon yıllık kertenkele fosili bulundu

İtalya'nın kuzeyinde 240 milyon yıllık kertenkele fosili bulundu.Science Daily'nin haberinde, paleontologlardan oluşan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen araştırmada, kertenkelelerin atası olduğu ifade edilen

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:00
240 milyon yıllık kertenkele fosili bulundu

İtalya'nın kuzeyinde 240 milyon yıllık kertenkele fosili bulundu.

Science Daily'nin haberinde, paleontologlardan oluşan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen araştırmada, kertenkelelerin atası olduğu ifade edilen "Megachirellawachtleri" adlı türe ait 240 milyon yıllık fosilin İtalyan Alpleri bölgesinde bulunduğu kaydedildi.

Araştırma ekibinde yer alan Bristol Üniversitesinden Dr. MassimoBernardi, yaptığı açıklamada, fosili bulunan kertenkelenin 25 ila 30 santimetre uzunluğunda olduğunu söyledi.

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Bernardi, fosilin şimdiye kadar bilinen en eski kertenkele fosili olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

 

Son Güncelleme: 31.05.2018 16:26
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