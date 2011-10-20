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24 şehit 74 milyon yüreği yaralı

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde güvenlik güçleri ve sınırdaki askeri birliğe PKK’lı teröristler tarafın

24 şehit 74 milyon yüreği yaralı

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde güvenlik güçleri ve sınırdaki askeri birliğe PKK’lı teröristler tarafın

20 Ekim 2011 Perşembe 07:48
24 şehit 74 milyon yüreği yaralı
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Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde güvenlik güçleri ve sınırdaki askeri birliğe PKK’lı teröristler tarafından ağır silahlarla eş zamanlı düzenlenen saldırıda 24 asker şehit düştü, 18 asker yaralandı.

Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.70 milyonun içi yandı, 23 ilde 24 ocağa ateş düştü.

Şehitlerimizin isimleri şöyle:

Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer - Konya (Akşehir)

Jandarma Üsteğmen Murat Bek (Yozgat)

Jandarma Er Koray Özel - Adana (Feke)

Uzman Çavuş Mustafa Aslan - Çorum

Jandarma Komando Onbaşı Yavuz Çoban - Aksaray

Er Eyüp Çolakoğlu - İstanbul

Piyade Astsubay Bilal Özcan - Bilecik

Jandarma Çavuş Birol Elmas - Sakarya

Piyade Er Ufuk Bozkurt - Kırklareli (Vize)

Jandarma Komando Er Süleyman Kalkan - Isparta (Yalvaç)

Jandarma Komando Er Mehmet Çetin - Aydın (Nazilli)

Jandarma Er Mesut Cengiz - Hatay (İskenderun)

Er Mehmet Ağgedik - Elazığ

Er Reşit Ercan - Elazığ

Uzman Çavuş Halil Özdoğru - Sinop

Piyade er Fikret Özel - Samsun Jandarma

Er Fevzi Kazak - Gaziantep

Er Yunus Yılmaz - Ankara

Piyade Çavuş İdris Çam - Kahramanmaraş

Er Hüseyin Güldal - Kocaeli

Jandarma Piyade Onbaşı Soner Ateşsaçan - Artvin (Yusufeli)

Onbaşı Mesut Kazanç - Erzurum

Er Ramazan Akın - Ağrı (Hamur)

Piyade Er Ahmet Tuncel - Bitlis (Mutki)

Son Güncelleme: 20.10.2011 07:48
Anahtar Kelimeler:
PKKTürkiyeşehitHakkariAskerÇukurca
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