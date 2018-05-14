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2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardı

Avusturalyalı James Harrison (80), kanında bulunan ender bir antikor sayesinde doğumda kan zehirlenmesi yaşayan bebeklere verilen plazmanın geliştirilmesine katkıda bulunarak 60 yılda 2.4 milyon bebeğin hayata tutunmasına destek sağladı.

2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardı

Avusturalyalı James Harrison (80), kanında bulunan ender bir antikor sayesinde doğumda kan zehirlenmesi yaşayan bebeklere verilen plazmanın geliştirilmesine katkıda bulunarak 60 yılda 2.4 milyon bebeğin hayata tutunmasına destek sağladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:19
2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardı

Washington Post gazetesinin haberine göre henüz 13 yaşındayken James Harrison’un akciğerinin bir lobunun alınması gerekti. Üç ay hastanede kalan Harrison’a 13 ünite kan verildi. Harrison büyüyünce kan bağışçısı olmaya söz verdi. 18 yaşından itibaren sözünü tuttu. Bu sırada Avusturalya’da doktorlar düşük, ölü doğum ve beyin hasarlı doğum gibi sorunlarla baş etmeye çalışıyordu. Bebeklerin annenin kanının RH pozitif, bebeklerin ise RH negatif olması nedeniyle ortaya çıkan hemolitik anemiden öldüğünün anlaşılması üzerine bilim insanları ender bir antikordan yapılmış plazmanın bebeklerin hayatını kurtarabileceği fikrini geliştirdi.

HER DOZDA JAMES VAR

Kan bankasında tarama yapıldığında Harrison’un kanında bu antikordan bulunduğu tespit edildi. Bilim insanları Harrison’a ulaşıp Anti-D diye anılan plazma programına katılıp katılmayacağını sordu. İlk plazma 1967 yılında bir kadına verildi. Kanından milyonlarca doz Anti-D enjeksiyonu yapıldı. Avustralya’da her yıl hamile kadınların yüzde 17’sine bu enjeksiyon gerektiğinden yola çıkan uzmanlara göre Harrison, 2.4 milyon bebeğin hayatının kurtarılmasında rol oynadı. Programın koordinatörü Robyn Barlow, “Avustralya’da yapılmış her Anti-D ampulünün içinde James bulunuyor. Milyonlarca bebeği kurtardı” diyor. Bilim insanları Harrison’ın bedeninin bu antikoru doğal olarak ürettiğini, küçük yaşlarda kan nakli yapılmış olmasından kaynaklandığını düşünüyor. “Altın kollu adam” olarak anılan, 2003 yılında Guinness Rekorlar kitabına giren Harrison’un gelecek ay jübile yapması bekleniyor. 

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