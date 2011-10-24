24 Ekim2011 Pazartesi Gündemi

Sağlık Bakanı Kaşif, Türk Hava Yolları KKTC Genel Müdürü Ömer Uzun’u kabul edecek. (09.00)
TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Dr. Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine, ardından da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. (09.15-10.00)
Meclis Genel Kurulu toplanacak. (10.00)
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “Meme Kanseri Ayı” çerçevesinde Meclis önünde etkinlik düzenleyecek. (10.00)
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ve heyetini kabul edecek. (10.15)
Meclis Başkanı Bozer, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ve heyetini kabul edecek. (10.45)
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencilerini kabul edecek. (11.00)
Bazı sivil toplum örgütleri, YDÜ’de PKK karşıtı eylem yapabilir. (11.00)
TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Cumhuriyet Meclisi dış ilişkiler temsilcileriyle Meclis Mavi Salon’da bir araya gelecek. (11.45)
Meclis Başkanı Bozer, TBMM heyeti onuruna Mirage Resturant’a öğle yemeği verecek. (12.30)
TBMM heyeti TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’yı ziyaret edecek. (14.30)
Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, TBMM heyetini kabul edecek. (15.00)
TBMM heyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ziyaret edecek. (15.30)
TBMM heyeti Boğaz Şehitliği’ne çelenk koyacak. (16.00)
Kıbrıs Havaları Derneği (KIBHAD) tarafından düzenlenen 1. Kıbrıs Havaları Sempozyumu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. (19.00)
Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, TBMM heyeti onuruna Mercure Otel’de akşam yemeği verecek. (19.30)