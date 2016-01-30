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24 Dakikada New York-İstanbul

24 Dakikada New York-İstanbul

30 Ocak 2016 Cumartesi 08:46
24 Dakikada New York-İstanbul
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24 Dakikada New York-İstanbul

Kanadalı mucit Charles Bombardier, sesten 24 kat daha hızlı giden bir uçak tasarladı. Antipode adı verilen uçağın 10 koltuklu olması ve saatte yaklaşık 20 bin kilometre kat etmesi planlıyor.
Bu tasarım hayata geçirebilirse, ABD’nin New York kentinden İstanbul’a şu anda 11 saatte yapılan uçuşlar 24 dakikaya düşebilir.
Ancak bu kadar hızlı giden uçağın oluşacak ısıya dayanıp dayanamacağı konusunda şüpheler var. NASA ile birlikte çalışan uçak mühendisi Joseph Hazeltine, bu soruna çözüm olarak uçağın burnuna yerleştirilecek bir bölümle uçağın havayı emmesini önerdi. Hazeltine, bu sayede uçağın soğuyacağını anlattı.  
Son Güncelleme: 30.01.2016 10:47
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