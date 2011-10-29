231 Kişi Enkazdan Canlı Kurtarıldı

TC Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki deprem sonrası 231 vatandaşın enkazlardan canlı olarak kurtarıldığını bildirdi.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Kriz Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Atalay, kentte 23 Ekim'de yaşanan depremin 7. gününde olduklarını belirterek, gelinen son durum ve noktayla ilgili bilgilendirme yapmak istediklerini söyledi.

''Devletin, kamunun ve sivil toplum örgütlerinin belki en çabuk koordine olduğu ve müdahale ettiği bir afet sonrasını yaşadık'' diyen Atalay, depremin hemen sonrasında, Ankara'da Afet Acil Durum Koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kente intikal edilerek, çalışmaların koordine edildiğini dile getirdi.

Türkiye'ye, Van ve Erciş halkına ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunan Atalay, Van, Erciş ve köylerdeki vatandaşların metanetli, sabırlı, insani tutum içinde, birbirini kollayan ve yardımlaşan bir tutum içinde olduğunu bildirerek, depremzedelere teşekkür etti.

Arızi bazı görüntüler (yağma) ve olayların buradaki vatandaşları temsil etmeyeceğini vurgulayan Atalay, böylesi bir durumun onları da üzdüğüne değinerek, şunları kaydetti:

''O haberlere vatandaşlarımız o kadar üzülmüş ki bizlere de derin bir üzüntü ile ifade ettiler. 'Bizler bunları yapmayız' dediler. Ben de burada bunu ifade etmek istedim. Deprem sonrası ilk yapılması gereken şey en acil şekilde, arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu ve yaralılar için sağlık hizmetlerinin koordinasyonudur. Bizim çalışmalarımız içinde de bu iki boyut en öne alınmış ve en hızlı şekilde yürütülmüştür. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında, önce çevre illerimizdeki afet acil durum görevlileri, sivil savunma uzmanları, sonra da bütün Türkiye'nin bu konudaki birikimi buraya getirilmiştir. Bunu iddialı söylüyorum. Türkiye'nin bütün birikimi diyorum. Çünkü hangi ilimizde arama kurtarma konusunda birikimimiz varsa, uzmanlarımız varsa, hemen bir hava köprüsüyle, uçakla Van'a sevk edilmiş ve oradan Erciş'e gönderilmiştir.''

Toplantı sırasında teşekkür etmek istediği isimler olduğunu belirten Bakan Atalay, şöyle devam etti:

''Bunlara teşekkür ederek saymak istiyorum. Yani Afet Acil Durum uzmanları, sivil savunma uzmanları, Genelkurmay Başkanlığı Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı'nın (DAK) bu konudaki en iyi yetişmiş uzmanları, jandarmanın, polisin, sivil toplumun bütün uzmanları, hepsi burada olmuştur. Tabi yurt dışından, Azerbaycan ve İran'ın arama kurtarma ekipleri buraya katılmıştır.''

Depremde yaklaşık 90 tane çok katlı binanın çöktüğünü ve enkaz haline geldiğini vurgulayan Atalay, bunun 6'sınun Van merkez, 84'ünün ise Erciş'te bulunduğunu kaydetti.

Köylerde daha çok kerpiç yapılı tek katlı evlerin hasar gördüğünü anlatan Atalay, ''Çalışmalarda 231 vatandaşımız canlı olarak kurtarılmıştır. Şu anda Erciş'te 4 binada, enkaz arama kurtarma çalışması devam ediyor. Diğerlerinde çalışmalar tamamlanmıştır. Bu akşama kadar bu 4 binada da çalışmalar tamamlanacaktır'' dedi.

582 KİŞİ ÖLDÜ

Ercişte 455, Van merkezde 61, köylerde ise 66 olmak üzere toplam 582 vatandaşın yaşamını yitirdiğini bildiren Başbakan Yardımcısı Atalay, ''Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Önce yakınlarına sonra Vanlılara ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili söyleyeceğim söz, hiçbir aksama olmamıştır en etkili şekilde yürütülmüştür'' diye konuştu.

Çalışmalarda, en organize olan ve hızlı yürüyen diğer bir çalışma alanının sağlık hizmetleri olduğuna işaret eden Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Çevre illerden ve Ankara'dan yaklaşık 250 uzman doktor, buraya gelmiştir. 900 kadar UMKE Sağlık Acil Müdahale ekibi görev almıştır. Ambulans uçaklar, helikopterler, hepsi buraya seferber edilmiş ve çok iyi bir zincir kurulmuştur. Erciş'te yaralılara hızlı müdahale edilmiş, nereye gideceğine karar verilerek, Van'a getirilmiş ya buradaki hastaneye, ya çevre illere ya da Ankara'ya gönderilmiştir. Van Eğitim Araştırma Hastanesi, çok özel bir fonksiyon görmüştür. Yakın zamanda hizmete açılan o hastane, en büyük yükü çekmiştir. Yaralıların büyük kısmı oradadır. Hastanelerde yatan tedavi gören yaralı sayımız 832'dir. Bunun 162'si çevre illerde ve Ankara'dadır. Diğer kısmı Van'dadır.''