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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Abd'de de Kutlandı...

ABD'de Washington'da ve New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Abd'de de Kutlandı...

ABD'de Washington'da ve New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 06:22
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Abd'de de Kutlandı...

Washington, 23 Nisan 18 (.): ABD'de Washington'da ve New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Washington'da bulunan Abraham Lincoln anıtının önünde yapılan kutlamada, Türk bayrağı açıldı. Kutlamaya çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi ilgi gösterdi.

New York'taki programda ise ziyaretçilere lokma tatlısı ikram edilerek çiçek verildi.
Kutlamada konuşan TASC Başkanı Halil Mutlu, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"İçinde bulunduğumuz çağda, bilgiye ulaşma noktasında sahip olunan teknoloji, 'Ermeni soykırımı iddialarının' daha fazla devam edemeyeceği noktaya geldi." ifadesini kullanan Mutlu, "Bugün rahatça görebiliyoruz, gerçekte var olan bir 'Ermeni soykırımı' yok. Ancak Dünya'nın, "medyası, lobisi güçlü" ülkeleri tarafından, satılmaya çalışılan bir hikaye var. Gerçeklerle alakası olmayan bir hikaye." diye konuştu.

Birilerinin tamamen hayal ürünü olan bir senaryo yazdığını belirten Mutlu, şunları kaydetti:
"Buradan başta Ermeni kardeşlerimize olmak üzere, tarihi gerçeklere ulaşma noktasında problem yaşayan herkese şu mesajı iletmek istiyorum, yanlışın neresinden dönerseniz kardır. Yanlışından dönene kapımız her zaman açıktır."

 

Son Güncelleme: 23.04.2018 09:49
Anahtar Kelimeler:
ABD23NisanKUTLAMASI
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