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22 Kasım Diş Hekimleri Günü

Kaşif: "Sağlıklı Beslenme Ağızdan Başlar"

22 Kasım Diş Hekimleri Günü

Kaşif: "Sağlıklı Beslenme Ağızdan Başlar"

22 Kasım 2011 Salı 08:55
22 Kasım Diş Hekimleri Günü
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Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, ağız ve diş sağlığının önemini vurgulayarak, vatandaşların düzenli olarak kontrollerini yaptırmasını istedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Bakan Kâşif, belirli aralıklarla yurttaşların mutlaka diş hekimine gitmelerinin gerekli olduğunu vurgulayarak, ağız ve diş sağlığında erken müdahalenin çok önemli olduğunu söyledi.

Mesajında, sağlıklı beslenmenin ağızdan başladığını da belirten Bakan Kâşif, “Önemli bir halk sağlığı olarak nitelenen diş ve diş eti hastalıklarının sinüzit, bademcik iltihabı, romatizma, kemik erimesi, diyabet, solunum sistemi ve kalp hastalıklarıyla, sindirim sorunlarına yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

“FAST FOOD BESLENME ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU”

Günümüzde gelişen kent yaşamıyla beraber, ebeveynlerin her ikisinin de çalışıyor olmasından dolayı, çocuklarını hazır gıda (fast-food) tüketimine sevk ettiğini belirten Bakan Kâşif, gelişmekte olan ülkelerde diş hastalıklarının önemli bir sağlık sorunu haline gelmesine dikkat çekti.

Ayrıca Bakan Kâşif, ileri yaşa gelen bireylerde, diş eti hastalıklarının, diş kayıplarına neden olduğunu da kaydetti.

“Sağlıksız diş ve diş etleri, estetik olarak sorun yaratır ve insan psikolojisini olumsuz etkiler” diye sözlerine devam eden Bakan Kâşif,  ağız ve diş sağlığının korunmasında, dengeli ve düzenli beslenme ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemli olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif, insan sağlığının ağızdan başladığına da işaret ettiği mesajında, sağlıklı beslenmenin ağızdan başladığını kaydetti.

Mesajında tüm diş hekimlerinin günün kutlayan Bakan Kâşif, “Ağız ve diş sağlığı, koruyucu hekimlikle temel sağlık hizmetleri kapsamına giriyor. Tüm sağlık ocaklarında diş üniteleri sırayla yenileniyor. Ülkenin sağlık alanında bir cazibe merkezine dönüştürülmesi için tüm sağlık çalışanlarına da büyük görevler düşmektedir” dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 08:55
Anahtar Kelimeler:
SağlıkAhmet KaşifDişHekim
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