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20 Yılda Afetlerin Küresel Maliyeti Yaklaşık 3 Trilyon Dolar

New York, 11 Ekim 18 : Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi (UNISDR), 1998-2017 yılları arasında dünya genelinde meydana gelen afetlerin küresel maliyetini yaklaşık 3 trilyon dolar olarak açıkladı.

20 Yılda Afetlerin Küresel Maliyeti Yaklaşık 3 Trilyon Dolar

New York, 11 Ekim 18 : Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi (UNISDR), 1998-2017 yılları arasında dünya genelinde meydana gelen afetlerin küresel maliyetini yaklaşık 3 trilyon dolar olarak açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:08
20 Yılda Afetlerin Küresel Maliyeti Yaklaşık 3 Trilyon Dolar

New York, 11 Ekim 18 : Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi (UNISDR), 1998-2017 yılları arasında dünya genelinde meydana gelen afetlerin küresel maliyetini yaklaşık 3 trilyon dolar olarak açıkladı.

UNISDR\'nin raporunda, 1998-2017 yılları arasında yaşanan afetlerin, ABD\'ye 944,8 milyar dolar, Çin\'e 492,2 milyar dolar, Japonya\'ya 376,3 milyar dolar, Hindistan\'a 79,5 milyar dolar, Porto Riko\'ya ise 71,7 milyar dolara mal olduğu kaydedildi.

Doğal afetlerle ilgili ekonomik kayıpların değerlendirildiği raporda, 1998-2017 arasında afetlerde 1,3 milyon kişinin hayatını kaybettiği, 4,4 milyar kişinin yaralandığı, evsiz kaldığı, yerinden olduğu ya da acil yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Ölümlerin çoğunun deprem ve tsunami gibi jeolojik olaylarda olduğuna dikkat çekilen raporda, tüm doğal afetlerin yüzde 91\'ine seller, fırtınalar, kuraklık, sıcaklık dalgaları gibi iklimle ilgi şiddetli hava olaylarının yol açtığı belirtildi.

Söz konusu yıllar arasında yaşanan doğal afetlerin küresel maliyetinin 2 trilyon 908 milyar dolar olduğu tahmin edilen raporda, bu miktarın 1978-1997 yılları arasında yaklaşık 1,3 trilyon dolar olduğu hatırlatıldı.

(AA/FG)

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