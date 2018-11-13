banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92709
ALTIN
211.826
DOLAR
5.4835
STERLİN
7.1296
EURO
6.1905
Bir tecavüz vakası daha
BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA
Kadirov tutuklu yargılanacak
KADİROV TUTUKLU YARGILANACAK
Afrika davası ertelendi
AFRİKA DAVASI ERTELENDİ
Theodotou 1 ay tutuklu kalacak
Theodotou 1 ay tutuklu kalacak
banner282
Flaş Haber
Bir tecavüz vakası daha
Kapat

2030'a kadar 11 milyon çocuk zatürreden ölebilir

2030'a kadar 11 milyon çocuk zatürreden ölebilir

13 Kasım 2018 Salı 12:33
2030'a kadar 11 milyon çocuk zatürreden ölebilir

Zatürrenin 2030'a kadar yaklaşık 11 milyon çocuğun ölümüne neden olabileceği uyarısı yapıldı.
Johns Hopkins Üniversitesi ve Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) tarafından yürütülen bir çalışma, 2030'a gelindiğinde zatürrenin 11 milyon çocuğun ölümünden sorumlu olabileceğini ortaya koydu.
Çalışmada, tüm verilerin mevcut olduğu en son yıl olan 2016'da zatürre nedeniyle çoğunluğu 2 yaş altı 880 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Çocukları Kurtarın Vakfı Başkanı Carolyn Miles, "Her yıl yaklaşık 1 milyon çocuğun, önleme ve tedavi etme araçlarına sahip olduğumuz bir hastalıktan ölüyor olduğuna inanmak çok zor." ifadesini kullandı.
Çalışmada, bu ölümlerden 4 milyondan fazlasının, aşı, tedavi ve beslenme gibi faktörlerin iyileştirilmesiyle önlenebileceğinin altı çizildi.
Çocukları Kurtarın Vakfı, zatürreden kaynaklı ölümlerin en fazla Nijerya, Hindistan, Pakistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülebileceği tahmininde bulundu.
Çalışmada, zatürreden ABD'de çoğunlukla yaşlıların etkilendiğini ancak dünya genelinde bu enfeksiyondan en fazla çocukların zarar gördüğü kaydedildi.
Akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla oluşan zatürrenin, çocuklarda sıtma, ishal ve kızamıktan daha fazla ölüme yol açtığı bilgisi de paylaşıldı.

Son Güncelleme: 13.11.2018 18:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cnn Beyaz Saray'a Dava Açtı
Cnn Beyaz Saray'a Dava Açtı
Gazze'de Ateşkes Sağlandı
Gazze'de Ateşkes Sağlandı
Koalisyonun Deyrizor'a Saldırılarında En Az 20 Sivil Öldü
Koalisyonun Deyrizor'a Saldırılarında En Az 20 Sivil Öldü
Samanyolu'nun Yakınında Cüce Galaksi Keşfedildi
Samanyolu'nun Yakınında Cüce Galaksi Keşfedildi
Trump'tan Macron'a 'avrupa Ordusu' Eleştirisi
Trump'tan Macron'a 'avrupa Ordusu' Eleştirisi
Gazze'de gerilim tırmanıyor
Gazze'de gerilim tırmanıyor
Tuvalette saklanan 3 metrelik piton adamın cinsel organını ısırdı
Tuvalette saklanan 3 metrelik piton adamın cinsel organını ısırdı
Calıfornıa'daki yangında can kaybı 42'ye yükseldi
Calıfornıa'daki yangında can kaybı 42'ye yükseldi
Abe Ve Pence'den Kuzey Kore'nin Nükleersizleştirilmesi İçin İşbirliği Kararı
Abe Ve Pence'den Kuzey Kore'nin Nükleersizleştirilmesi İçin İşbirliği Kararı
Bm'den İsrail Ve Filistin'e Gazze'de İtidal Çağrısı
Bm'den İsrail Ve Filistin'e Gazze'de İtidal Çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim