2017’de 12 Bin İngiliz Bir Başka AB Ülkesinin Vatandaşlığını Aldı

2015’TE BİN 800, 2016’DA İSE 5 BİN CİVARINDA OLAN İKİNCİ BİR VATANDAŞLIK BAŞVURULARI BREXİT REFERANDUMU SONRASINDA 2 KATINDAN FAZLA ARTTI

Birleşik Krallık’ta, bir başka AB ülkesi vatandaşlığı başvurularında Brexit referandumu sonrasında ciddi bir artış olduğu bildirildi.

BBC’nin elde ettiği bilgilere göre, Birleşik Krallık’tan 12 bin 994 kişi geçen yıl 17 AB ülkesinden birinden vatandaşlık aldı. Ülkede 2015’te bin 800, 2016’da ise 5 bin 25 kişi diğer AB ülkesinden vatandaşlık almak için başvuruda bulunmuştu.

Özellikle Alman vatandaşlığı alan İngiliz sayısının rekor düzeyde arttığına işaret edilerek, 2015’te 594 olan Alman vatandaşlığı alımının 2017’de 7 bin 493’e yükseldiği belirtildi.

AB vatandaşlığının sağladığı imkanları kaybetmek isteyen Birleşik Krallık vatandaşları Almanya’da sonra en çok Fransa, Belçika ve İrlanda vatandaşlığını tercih etti.

Çift uyruklu İngilizler, aldıkları yeni vatandaşlıklar sayesinde Brexit sonrasında da AB ülkelerinde yaşama, seyahat etme ve çalışma serbestisini kullanmaya devam edebilecek.