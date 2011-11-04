2015’te G-20’nin lideri Türkiye

İki gün süren G-20 zirvesinin sonuç bildirgesinde, 2015 yılında dönem başkanlığını Türkiye'nin yapmasına karar verildi.

Fransa'nın Cannes kentinde iki gündür devam eden G-20 liderler zirvesi sona erdi. G-20 Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonu'nun hazırladığı ve üye ülkelerde finansal işlemler vergisi getirilmesini öngören projenin, AB liderleri tarafından 2012 yılı başında ciddiyetle ele alınacağını bildirdi. Sarkozy, bu verginin yürürlüğe girmesi için ülkesinin büyük çaba göstereceğini ifade etti.

''Vergi cennetleriyle'' ilgili mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade eden Sarkozy, ''Artık vergi cenneti istemiyoruz. Bu konudaki mesajımız çok açık. Vergi cennetlerine kucak açan ülkelere yasaklamalar getirilecek'' dedi.

2015'TE LİDER TÜRKİYE Zirve sonunda yayımlanan bildiride, Türkiye'nin 2015'te dönem başkanlığını üstleneceği açıklandı. 2012'de Meksika, 2013'de Rusya ve 2014'de Avustralya'nın ardından Türkiye, bir sonraki G-20'ye Dönem Başkanlığı yapacak.

Türkiye'den sonra G-20'deki Dönem Başkanlığı sistemi de değişecek. Yeni alınan karar uyarınca 2015'ten sonra Dönem Başkanı, rotasyondaki bölgesel guruplar tarafından seçilecek ve ilk olarak Asya Grubu'nu oluşturan Çin, Endonezya, Japonya ve Güney Kore'den bir ülke dönem başkanlığını alacak.