2012 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC’ye su vermek için kullanılacak teknolojinin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Eroğlu, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, “İçme suyunda destan yazdık. Her yere su vermek boynumuzun borcudur. KKTC bizden su istedi, ona da başladık. Denizde 80 kilometre mesafeden, dünyada ilk defa kullanılan bir teknoloji ile deniz seviyesinden 250 metre aşağıdan KKTC'ye de su vereceğiz'' diye konuştu.

Orman yangınları ile mücadelede Akdeniz ülkeleri içinde en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Eroğlu, ''2011 yılında 1848 yangın çıktı, 3 bin 500 hektar alan zarar gördü. Avrupa ülkelerinde yanan alanlar bizim 10 ile 20 katımız kadar. Bunu aynı zamanda yüksek teknolojiye de borçluyuz. Ben odamdan, ormanlık alandaki yangına müdahale etmek üzere havalanan uçağın koordinatı ve hızını görebiliyorum. Bunun yanında helikopterlerin daha hızlı şekilde su alabilmeleri için 1500 havuz inşa ettik'' diye konuştu.