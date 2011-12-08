2012 Bütçesi Yarın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda

KKTC’nin 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, yarından itibaren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanıyor.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerini 21 Aralık’a kadar sürdürecek ve bu sürede 9 toplantı yapacak.

Bakanlar Kurulu’nca 3 milyar 132 milyon TL olarak onaylanan 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, yapılan artışla 3 milyar 165 milyon 484 bin 240 TL olarak Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oyçokluğuyla onaylanmıştı.

İLK GÜN TASARININ BÜTÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul, bütçe çalışmalarına yarından itibaren hafta sonları hariç her gün saat 10.00’da başlayacak.

Görüşmeler, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Mutlu Atasayan’ın tasarı hakkındaki komite raporunu okuması ve Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın sunuş konuşması ile başlayacak.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinde ilk gün olan yarın 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerinde görüşme yapacak.

BÜTÇE PROGRAMI

Komite, 12 Aralık Pazartesi gününden itibaren tasarının madde madde görüşülmesine geçecek.

Programa göre 12 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı; Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı; 13 Aralık Salı günü ise Hukuk Dairesi, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

14 Aralık Çarşamba günü Genel Kurul; Sağlık Bakanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçelerini ele alacak.

15 Aralık Perşembe günü ise programda İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ile Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın bütçelerinin görüşülmesi var.

Genel Kurul, 16 Aralık Cuma günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı; 19 Aralık Pazartesi günü de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçelerini görüşecek.

20 Aralık Salı günkü programda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Genel Kurul, görüşmelerin son günü olan 21 Aralık Çarşamba günü Mahkemeler ve Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçelerini ele alarak, tasarının madde madde görüşülmesini tamamlayacak ve bütününü oylayacak.

2012 bütçesi, onaylanmasının ardından 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.