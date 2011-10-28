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2012 Bütçesi 3 Milyar 132 Milyon TL

Sosyal Sigortalar’ın KTHY çalışanlarına ödenmemiş borcu kalmayacağını söyledi.

2012 Bütçesi 3 Milyar 132 Milyon TL

Sosyal Sigortalar’ın KTHY çalışanlarına ödenmemiş borcu kalmayacağını söyledi.

28 Ekim 2011 Cuma 15:59
2012 Bütçesi 3 Milyar 132 Milyon TL
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Bakanlar Kurulu Başbakan İrsen Küçük başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, 2012 Mali Bütçe Yasa Tasarısı’nı 3 milyar 132 milyon TL olarak onayladı ve Meclise sevketti.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, yeni yılın bütçesinde 2011 bütçesine göre 55 milyon TL büyüme öngörüldüğünü

söyledi.

Çavuşoğlu, 3 milyar 132 milyon TL’lik 2011 bütçesinde 150 milyon TL iç borçlanma ve 121 milyon TL açık öngörüldüğünü ifade etti.

KTHY eski çalışanlarının sosyal sigortalardan işsizlik ödemeleri için yeni yılın bütçesine 4 milyon TL ödenek konulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, böylece Sosyal Sigortalar’ın KTHY

çalışanlarına ödenmemiş borcu kalmayacağını söyledi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 15:59
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluçavuşoğluBütçeSosyal Sigortalar
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