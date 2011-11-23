2012 Bütçe Görüşmelerinde 5.Gün

2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmelerinin 5. günü olan bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi

ve Enerji Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçeleri ele alınıyor.

3 milyar 132 milyon 402 bin 220 TL’lik 2012 bütçesinde Tarım Bakanlığı’na 130 milyon 347 bin 223 TL; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na 54 milyon 977 bin 120 TL; GKK’ya ise 173 milyon TL ödenek öngörülüyor.

Komite saat 10.45’te başlayan toplantısında ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini ele aldı. Toplantıya Bakan Ali Çetin Amcaoğlu ile bakanlık bürokratları da katılıyor.