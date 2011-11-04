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2011 Sonbahar Celbi Erler And İçti

Törene, Eğitim Merkez Komutanı Piyade Yarbay İsmail Yaşar’ın konuşmasıyla devam edildi

2011 Sonbahar Celbi Erler And İçti

Törene, Eğitim Merkez Komutanı Piyade Yarbay İsmail Yaşar’ın konuşmasıyla devam edildi

04 Kasım 2011 Cuma 15:39
2011 Sonbahar Celbi Erler And İçti
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın sonbahar celbinde silah altına alınan erlerin ant içme töreni, bu sabah Gülseren Kışlası’nda yapıldı.

Törende sırasıyla saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı okundu. Bando konseri, milli mücadele gösterisi ve tüfekli hareketler gösterisi icra edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, törende celp adına Piyade Er Mehmet Sezgin’in konuşmasının ardından, yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı ve başarılı askerlere başarı ödülleri takdim edildi.

Törene, Eğitim Merkez Komutanı Piyade Yarbay İsmail Yaşar’ın konuşmasıyla devam edildi.

Yaşar, GKK’nın her zaman Kıbrıs Türk halkının vereceği her görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye hazır olduğunu, kahraman ve fedakar KKTC halkının doğuştan mücahit evlatları olarak, bayrağı kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza dek dalgalandıracaklarını bildirdi.

Tören, tören geçişiyle sona erdi.

Son Güncelleme: 04.11.2011 15:39
Anahtar Kelimeler:
SonbaharTörenErCelp
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