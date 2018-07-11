banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94114
ALTIN
190.848
DOLAR
4.7362
STERLİN
6.2896
EURO
5.5578
Erdoğan'dan Kıbrıs Açıklaması!
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’nda… Heyetler Arası Görüşme Sürüyor...
Akıncı Erdoğan buluşması!
27 yaşındaki Şervan Çelik hayatını kaybetti
Son Dakika
GÖNYELİ'DE İNTİHAR
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de... Erdoğan, Vatandaşlarla Tokalaştı, Çocukları Kucağına Aldı
Erdoğan vatandaşla tokalaştı!
banner282

200 milyon yıllık dev dinozor fosili bulundu

Arjantin'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinozor fosili bulundu.

200 milyon yıllık dev dinozor fosili bulundu

Arjantin'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinozor fosili bulundu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 06:52
200 milyon yıllık dev dinozor fosili bulundu

Arjantin'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinozor fosili bulundu.

Doğa Ekolojisi ve Evrimi dergisine göre, Arjantin'de araştırma yapan arkeologlar 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen dev bir dinozor fosili keşfetti.

"Ingentia prima" adı verilen otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosilin yüksekliğinin 4 metre, uzunluğunun ise 10 metre olduğu bildirildi.

Araştırmaya katılan Arjantin San Juan Ulusal Üniversitesi'nden Cecilia Apaldetti, "Bilim insanları şu ana kadar dev dinozorların 180 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olduğuna inanıyordu ancak bu keşif dinozorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Fosili bulunan türün, uzun boyunları ve kuyrukları olan "Brachiosaurus" ve "Diplodocus" gibi devasa dinozorların atası olduğu düşünülüyor.

 

banner288
Son Güncelleme: 11.07.2018 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!
Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Yemen'e Asker Gönderdi
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Yemen'e Asker Gönderdi
Pakistan'da mitinge canlı bombalı saldırı: 12 ölü
Pakistan'da mitinge canlı bombalı saldırı: 12 ölü
Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı
Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü
BM'den İsrail'e “Gazze'ye ticaret yasağını kaldır“ çağrısı
BM'den İsrail'e “Gazze'ye ticaret yasağını kaldır“ çağrısı
NATO liderler zirvesi bugün Brüksel’de başlıyor
NATO liderler zirvesi bugün Brüksel’de başlıyor
Aşk Adası'nın ateşli yarışmacısı Megan Barton Hanson canlı yayında kucak dansı yaptı
Aşk Adası'nın ateşli yarışmacısı Megan Barton Hanson canlı yayında kucak dansı yaptı
Emily Gonzales!
Emily Gonzales!
Fransa - Belçika maç sonucu: 1-0
Fransa - Belçika maç sonucu: 1-0

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim