20 Ton Kaçak Eyfel Kulesi Maketi Yakalandı

Fransız polisinin kaçak hediyelik eşya satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda lisanssız, kaçak üretilen 20 ton Eyfel Kulesi maketi ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.



France Bleu'de yer alan habere göre, polis, başkent Paris'te kaçak hediyelik eşya satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Haberde, Çinli ve Gabonlu çok sayıda kişinin Paris'te kaçak hediyelik eşya satıcılarına yönelik ürünler ürettiği ve bunların dağıtımını gerçekleştirdiği kaydedildi. Polisin 5 ayrı depoya düzenlediği baskınlarda, kolilere yerleştirilmiş toplam 20 ton Eyfel Kulesi maketinin ele geçirildiği bildirildi.



Operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca 3 lüks araca ve 5 bin avro paraya el konulduğu belirtildi.



Haftalar süren izleme ve araştırma sonucu ortaya çıkarılan hediyelik eşya çetesinin çalıştırdığı satıcıların büyük bölümünün başkentin turistik bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve oturum izinlerinin bulunmadığı açıklandı.