20 Saniyede Göz Rengi Değişiyor

ABD'de 20 saniyelik bir operasyonla göz rengini değiştiren bir doktor, bu buluşunu ticari hale getirmeye hazırlanıyor.

Gözlerdeki kahverengi pigmentleri 20 saniye süreyle lazer ışını kullanarak ortadan kaldıran ve gözlerin rengini maviye çeviren Dr. Gregg Homer, klinik testlerin devam etmesi için 750 bin dolarlık bir

yatırım arayışına girdi.

Bu buluşu ticarileştirmeye hazırlanan Stroma Medical adlı şirket de, klinik testlerin en az 18 ay süreceğini tahmin ediyor.

Göz merceğinin önce bir fotoğrafı alındıktan sonra bilgisayarlı tarayıcı sistemle hangi bölgelerde lazer uygulamasının yapılacağının tespit edildiği operasyonda, daha sonra uygun kalıp kullanılarak lazer ışınıyla mercekteki noktalar hedefleniyor. Her nokta ışınla vurulduktan sonra birkaç kez daha vuruluyor.

Ancak, göz uzmanları, gözdeki pigmentlerin tahrip olmasının, gözbebeğine daha çok ışık girmesine yol açabileceğinden bu operasyonun kalıcı görme sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Buluşunu önce kadavralar üzerinde uygulayan Dr. Homer, 2010 Ağustos ayında Meksika'da canlı hastalar üzerinde bu alandaki testlerini yapmaya başladı.

Singapur'da kısa süre önce yapılan bir araştırmada, insanların büyük bölümünün göz renklerinden memnun olmadığı ve göz rengini değiştirmek için kozmetik kontakt lenslere giderek artan bir talep olduğu ortaya çıkmıştı.