20 restoranta gıda güvenliği konusunda sertifika verildi

Gıda Uzmanı Dr. Mahnmood Khan, Gıda Mühendisleri Odası’nın organizasyonuyla “Gıda Güvenliği Standartlarıyla Çıtayı Yükseltmek” konulu bir sunum yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda yer alan sunum öncesi Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Akçaba konuştu. EDGE Programı takım lideri Rodrigo Ortez prorgramla ilgili bilgiler verdi. Sunumun ardından gıda güvenliği konusunda sertifika almaya hak kazanan 20 restorana sertifikaları verildi.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Akçaba, konuşmasında, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Akçaba odalarının bayan ağırlıklı olduğuna dikkat çekti ve denetlemeleri yapanlar kadın olduğu için her şeyin iyi gittiğini söyledi.

Projelerinin USAID tarafından fonlanmasını sağlayan EDGE ile bir yıldan beridir bir ortaklık geliştirdiklerini kaydeden Akçaba, kamunun yapamadığını bir sivil toplum örgütü olarak yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Projeyi ilerleterek otellere ve catering türü hizmet veren kuruluşlara da eğitim vererek denetlemeler yapmak istediklerini anlatan Akçaba, amaçlarının tüm halkın yemek yediği restoranlarda bu işle uğraşan insanlara kişisel hijyen eğitimi vermek olduğunu kaydetti. Akçaba, bunu ilk başlarda USAID finansmanıyla yaptıklarını daha sonra ise projenin kendi ayakları üzerinde yürümesi ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek için bir takım ücretlerle yaptıklarını söyledi. Eğitim programlarının hazırlanması konusunda USAID’in desteğinin büyük olduğunu dile getiren Akçaba, başarılı olan restoranlara sertifika verdiklerini, olmayanlara da “başaramadınız” dediklerini kaydetti.

Güvenli Gıda Sertifikası Programı, Gıda Mühendisleri Odası’nın 2009’da Amerika’daki “servsafe” belge sistemini KKTC’ye uyarlamasıyla başladı. Sertifika Programı kapsamında çalışan Gıda Mühendisleri ABD’deki sistem kapsamında eğitim gördü.

Güvenli Gıda Sertifika Programı dahilinde sertifika alan restoranların Listesi:

Girne’de Niazi’s Restaurant, Mercure Hotel Kybele Restaurant, Mercure Hotel Steak House, Eziç Premier ve Cafe Dükkan; Lefkoşa’da Cadde Passport, Şefler Gril House, Eziç Lefkoşa, Müze Dostları Mutfağı ve Californian Gold; Gazimağusa’da Eziç Mağusa, Californian Gold Mağusa, St. Mark Cafe and Restaurant, D&B Cafe ve Es Cafe; Büyükkonuk’ta Aşut Guest House, Fatti Aba’nın Yeri, Pineview Restaurant ve Galifes Guest House; Gaziveren’de Joya Aphrodite.