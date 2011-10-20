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20 EKİM PERŞEMBE GÜNDEMİ

20 Ekim Perşembe gününün gündemi.

20 EKİM PERŞEMBE GÜNDEMİ

20 Ekim Perşembe gününün gündemi.

20 Ekim 2011 Perşembe 07:03
20 EKİM PERŞEMBE GÜNDEMİ
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, saat 09.00’da İtalyan Büyükelçisi’ni, 10.15’de Avrupa Parlamentosu Yüksek Seviyede Temas Grubu üyelerini, 12.00’de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’ı, 17.30’da ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden
Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Eric Rubin’i kabul edecek.

Hava - Sen, KTHY uçuşlarının durdurulmasının yıldönümü dolayısıyla saat 07.30’da KTHY eski merkezi önünde bulunan “Direniş Çadırı” önünde pankartlı eylem yapacak, 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacak, 18.30’da “Eylem Çadırı” önünde etkinlik düzenleyecek

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Değirmenlik İlkokulu’nda kitap dağıtımı yapacak (09.00)

21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Salamis Bay Otel’de yapılacak (09.30)

20 Ekim Dünya Kontrolörler Günü dolayısıyla Atlasjet sponsorluğunda Mercure Otel’de resepsiyon düzenlenecek (09.45)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak (10.00)

Kanser Hastalarına Yardım Derneği basın toplantısı yapacak (10.00 - Çağlayan’daki genel merkez binası)

Children in Need Foundation yetkilileri, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na infüzyon cihazı ve apne monitörü bağışlayacak (10.00)

El -Sen heyeti Demokrat Parti’yi ziyaret edecek (11.00)

TDP heyeti, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı ziyaret edecek (11.00)

DAÜ Öğrenci Konseyi, Türkiye’deki hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için tören ve yürüyüş düzenleyecek (11.30 - DAÜ CL Meydanı)

Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği, Ledra Palace sınır kapısında 150 derneğin imzaladığı “B Planı”nı Birleşmiş Milletler temsilcisine Ban Ki Moon’a iletilmek üzere verecek (15.30)

TC Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ün resmi konuğu olarak gece yarısı KKTC’ye gelecek

                                        

Son Güncelleme: 20.10.2011 07:03
Anahtar Kelimeler:
KktcGündem20 EkimPerşembe
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