2 PKK'lı toprağa verildi, ortalık karıştı!

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’de 2 PKK’lının cenazelerinin toprağa verilmesinden sonra ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçen kalabalığı dağıtmak için polis gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanırken, göstericiler de taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi.

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nin Kazan Vadisi’ne Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan yaptığı operasyonlarda 37 PKK’lı öldürüldü. Cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 24 PKK’lının arasında bulunan Aynur Kırbaş ile Reşat Aslan’ın cenazeleri bugün ilçeye getirildi. PKK’lı Kırbaş ve Arslan için Merkez Camii’nde namaz kılındı. Cenazeler yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Akalın Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Cenazelerin toprağa verilmesinden sonra grupta bulunanlar sloganlar atarak ilçe merkezine doğru yürümeye başladı. İlçe girişinde geniş önlem alan polis kalabalığın ilçeye girmemesi için müdahalede bulundu. Polis göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanırken, göstericiler de taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Olaylar ara sokaklarda ve caddelerde uzun bir süre devam etti.