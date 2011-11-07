2 PKK'lı toprağa verildi, ortalık karıştı!

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’de 2 PKK’lının cenazelerinin toprağa verilmesinden sonra ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçen kalabalığı dağıtmak için polis gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanırken, göstericiler de taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi.
Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nin Kazan Vadisi’ne Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan yaptığı operasyonlarda 37 PKK’lı öldürüldü. Cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 24 PKK’lının arasında bulunan Aynur Kırbaş ile Reşat Aslan’ın cenazeleri bugün ilçeye getirildi. PKK’lı Kırbaş ve Arslan için Merkez Camii’nde namaz kılındı. Cenazeler yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Akalın Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.
Cenazelerin toprağa verilmesinden sonra grupta bulunanlar sloganlar atarak ilçe merkezine doğru yürümeye başladı. İlçe girişinde geniş önlem alan polis kalabalığın ilçeye girmemesi için müdahalede bulundu. Polis göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanırken, göstericiler de taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Olaylar ara sokaklarda ve caddelerde uzun bir süre devam etti.
Bu sırada Yüksekova’daki Özgürlük Meydanı’nda bulunan İşözü Apartmanı’nda yangın çıktı. Polisin attığı gözyaşartıcı bombanın, apartmanın 4’üncü katının balkonunda yangın çıkmasına neden olduğu öne sürüldü. Basınçlı su sıkan polisin zırhlı aracı müdahale ederek yangını söndürdü. Olaylar ilçenin çeşitli yerlerninde devam ederken, polisi geniş güvelik önlemi aldı.
ÖLDÜRÜLEN PKK’LILAR İÇİN BASIN AÇIKLAMASINDAN SONRA OLAYLAR ÇIKTI
ŞIRNAK’ın İdil İlçesi’nde, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK’lılar için bugün düzenlenen yürüyüş sonrası, yüzleri maskeli bir grup polisle çatıştı.
Bugün saat 14.00 sıralarında Çukurca İlçesi’nde güvenlik güçlerinin Kazan Vadisi’nde düzenlediği operasyonda öldürülen 37 PKK’lı için İdil’de BDP’liler tarafından bir yürüyüş düzenlendi. Aralarında BDP yöneticilerin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Adile Naşit Caddesi’nde toplanarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "İntikam", Kürtçe ’Yaşasın başkan apo’ ile ’Şehitler ölmez’, ’PKK halktır, halk burada’ sloganları atan grup, Barış Parkı önüne geldi. Burada 5 dakikalık oturma eylemi yapan grup adına, BDP Sırtköy Belde Belediye Başkanı Nuri Akman, basın açıklaması yaptı.
Basın açıklaması ardından grup dağılırken, yüzlerini poşularla kapatan yaklaşık 100 kişi, güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polisine, taş, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdı. Polisin gaz bombası ve basınçlı su ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Adile Naşit Caddesi’ndeki olaylara katılanlar polisin müdahalesi üzerine ara sokaklara kaçtı.
Son Güncelleme: 07.11.2011 23:56