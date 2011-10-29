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2 ay tatil + 5 bin dolar maaş

Bu gemide çalışanlar hem 2 ay izin kullanıyor hem de 5 bin dolar maaş alıyorlar....

2 ay tatil + 5 bin dolar maaş

Bu gemide çalışanlar hem 2 ay izin kullanıyor hem de 5 bin dolar maaş alıyorlar....

29 Ekim 2011 Cumartesi 23:51
2 ay tatil + 5 bin dolar maaş
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Arap Baharı nedeniyle cruise müşterileri yönünü Türkiye çevirdi. Son yıllarda Türkiye'ye gelen gemi sayısındaki artış yeni oyuncuların sahaya girmesini sağladı.

Dünyayı gezme fırsatı sağlamasının yanı sıra yeme içme barınma masraflarının karşılandığı gemiler çalışanlarına sunduğu cazip maaş ve izin süreleriyle oldukça talep görüyor. Sayısı günden güne artan Cruise gemi ortaklıklarına bir yenisi daha eklendi.

Miami Merkezli Güzellik Merkezi Steiner ile ortaklığa giden MC Akademi dünyayı dolaşan gemilerde kuaför, bakım, manikür-pedikür gibi alanlarda 500 kişiyi işe alacak. Ücretsiz verilecek eğitimler sonrasında yapılan mülakatı geçmeye hak kazanan adayların 2 bin dolardan başlayan aylıklarla dünyayı dolaşarak iş sahibi olabileceği belirtildi. İngilizce bilen, kuaför, berber, güzellik, manikür, pedikür gibi alanlarda deneyim şartı aranan adayların hemen mesleğe başlayabileceği kaydedildi.

İngilizce bilip güzellik alanında deneyimi olmayan adaylara MC Akademi'nin ücretli kurslarında 3-6 ay arasında eğitim aldıktan sonra başvuruda bulunabilme imkanı tanınırken, İngilizce bilmeyenlerin ise kursa katılarak işe başlamasına olanak sağlanıyor.

MC Akademi'nin sahibi Mustafa Koç, Gazeteport'a yaptığı açıklamada, kişinin tecrübelerine ve iletişimlere göre değişiklik gösteren kuaför, güzellik uzmanı, masaj terapisti, manikür, pedikür ve protez tırnak uzmanlarının aylık maaşlarının 2 bin dolar ila 5 bin dolar arasında değiştiğini belirtti. Koç, Steiner'ın anlaşmalı olduğu dünya üzerinde dolaşan 160 geminin güzergahlarının farklılık gösterdiğini ve gemilerdeki sanatkar açığına çalışanların yönlendirildiğini söyledi.

Koç, çalışanların 9 ay çalışıp 2 ay izin yaptıklarını ve izin sonrası aynı birimlerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. MC Akademi sahibi, çalışanların dünyayı görme, dünya insanını tanıma, kendilerini geliştirme, para kazanma, birikim sağlama ve yeni bir yaşam tarzı oluşturabileceklerini söyleyen Koç, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve Azerbaycan'dan talep aldıklarını belirtti.

Son Güncelleme: 29.10.2011 23:51
Anahtar Kelimeler:
DolarMaaşGemiYolcuMCakademi
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