KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile AON Benfield işbirliğinde “KKTC 1. Sigorta Sempozyumu” düzenlendi.

Golden Tulip Otel’de yapılan sempozyuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Yrd. Doç.Özlem Yalaz Seçim, Mehmet Kalkavan ve Fahri Altıngöz katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri, ilk kez düzenlenen sempozyumun herkes için yararlı olmasını temenni etti.

Sempozyumda Hüseyin Ülgen “AB’de Sigortacılık Mevzuatları ve Uygulamaları”, Özlem Yalaz Seçim “Sigortacılıkta Eğitim ve Önemi”, Mehmet Kalkavan “Sigortacılıkta Tahkim Müessesesi”

ve Fahri Altıngöz ise “Sigortacılığın Gelişimi ve Trendler” konusunda sunum yapacak.