Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
İç Çamaşırında Uyuşturucu İle Giriş Yapmak İstedi
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

19 yıl önce kayboldu! 1 dolarlık banknota bıraktığı not sayesinde bulundu

ABD'de 19 yıl önce evinin önünden kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen not, 1 dolarlık banknotun üzerinde bulundu.

19 yıl önce kayboldu! 1 dolarlık banknota bıraktığı not sayesinde bulundu

ABD'de 19 yıl önce evinin önünden kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen not, 1 dolarlık banknotun üzerinde bulundu.

21 Mart 2018 Çarşamba 23:15
19 yıl önce kayboldu! 1 dolarlık banknota bıraktığı not sayesinde bulundu
banner238

19 yıl önce ABD’nin Arizona eyaletindeki evlerinin önünden kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili ilginç bir ipucu ortaya çıktı.

“KAÇIRILDIM, HAYATTAYIM”

1999 yılının Ocak ayında, evlerinin önünde dondurma arabasını beklerken ortadan kaybolan ve bir daha da izine rastlanamayan Mikelle Biggs isimli çocuğun yazdığı düşünülen bir not ortaya çıktı. 1 dolarlık bir banknotun üzerinde tesadüfen fark edilen notta: “Benim adım Mikel Biggs, Mesa’dan kaçırıldım. Hayattayım” yazıyor.

1400 MİL UZAKTA BULUNDU

19-yil-once-kaybolan-kiz-cocugunun-yazdigi-not-10678846_2554_m

Polis potansiyel ipucunun gerçek olmadığından ve zalimce bir şaka olduğundan korktuğunu söylerken notun kızın kaybolduğu yerden 1400 mil uzaklıkta, Wisconsin’de bulunduğu açıklandı.

ACIMASIZ BİR ŞAKA OLABİLİR

Bir çocuğun el yazısına benzeyen notta çocuğun ilk adının yanlış yazıldığı görülüyor. Neenah Polis Araştırmacısı Adam Streubel, Arizona eyaletine bu ipucunu araştırdıklarını ama bunun meşru olmayacağından ve acımasız bir şaka olabileceğinden korktuklarını söyledi.

BİSİKLETİ İKİ MAHALLE UZAKTA BULUNDU

Mikelle’nin kız kardeşi Kimber, 1999 yılında dondurma kamyonunu beklerken evlerinin dışına çıkarken onu gören son kişiydi. Kimber kardeşinin yanından 90 saniyeliğine ayrıldıktan sonra küçük çocuk ortadan kayboldu. Mikelle’in bisikleti evlerinden iki mahalle ötede bulunmuştu.

Yetkililer eyaletteki her bir dondurma kamyonunu aramış ve 20 kadar cinsel suçlardan hükümlü kişi ile görüşmüş ancak arayıştan hiçbir sonuç alınamamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı anda hem ikiz hem de üçüz doğurdu!
Aynı anda hem ikiz hem de üçüz doğurdu!
Milyonlarca akıllı telefon tehlikede!
Milyonlarca akıllı telefon tehlikede!
Kız çocuklarını cinsel ilişki işçiliğine zorluyorlar!
Kız çocuklarını cinsel ilişki işçiliğine zorluyorlar!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim