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18 Dalgıç, Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Futbolcu Çocukları ve Antrenörlerini Kurtarmaya Çalışıyor

OPERASYON, KOŞULLARA BAĞLI OLARAK 2 İLA 4 GÜN SÜRECEK

18 Dalgıç, Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Futbolcu Çocukları ve Antrenörlerini Kurtarmaya Çalışıyor

OPERASYON, KOŞULLARA BAĞLI OLARAK 2 İLA 4 GÜN SÜRECEK

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
18 Dalgıç, Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Futbolcu Çocukları ve Antrenörlerini Kurtarmaya Çalışıyor

OPERASYON, KOŞULLARA BAĞLI OLARAK 2 İLA 4 GÜN SÜRECEK
Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başladı. 
Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, bu sabah başlayan kurtarma operasyonuna 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken iki dalgıcın eşlik edeceğini söyledi. 
Narongsak, mahsur kalan çocuklardan ilkinin en iyi ihtimalle 11 saat sonra kurtarılacağını belirtirken, Tümgeneral Çalongçai Çaiyakam, operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini açıkladı.
Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde suyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıyor. Çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenek olarak ortaya çıkıyordu. 
Dalış eğitimi olmayan ve bir kısmı yüzme bilmeyen çocukların, profesyonel dalgıçların bile birkaç saatte geçebildiği sel sularıyla kaplı bu geçit ve galerilerden çıkarılmasının büyük risk taşıdığı ifade ediliyordu.
11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.
Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 12:46
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