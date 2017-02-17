Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat 2017 Salı 16:51

17 Yıllık 3310'unu Akıllı Telefona Değişmiyor

17 Yıllık 3310'unu Akıllı Telefona Değişmiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
İngiltere'de yaşayan 49 yaşındaki Dave Mitchell, 17 yıldır kullandığı cep telefonu ile İngiltere'nin en eski telefonuna sahip kişi olma özelliği taşıyor.

İngiliz the Sun gazetesinin haberine göre ülkedeki en eski cep telefonuna sahip olan Mitchell, her türlü zorlu koşullara dayanabilen 3310 model telefonunu sadece 10 günde bir kez şarj etme ihtiyacı duyuyor.

Emekli bir asker olan Mitchell, Irak ve Afganistan'da görev yaptığı dönem de kullanmaya devam ettiği telefonunun başına gelenleri anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Benimle birlikte çok çekti. Defalarca yere düşürdüm, köri sosuna battı, hatta çamaşır makinesinde dahi yıkandı. Her defasında temizledim ve kuruttum. Telefonu her açtığımda çalışıyordu."

‘BOŞ VAKTİM OLURSA YILAN OYUNU OYNUYORUM'

Telefonunu tanımlarken Superman'e zarar verebilen tek madde olan Kriptonit'e atıfta bulunan Mitchell, emektar 3310'unun ‘yenilmez' olduğunu iddia etti. Fotoğraf çekmek istediğinde kendi fotoğraf makinesini kullandığını, selfie çekmeye ihtiyaç duymadığını belirten Mitchell, "Birkaç yıl önce oğlum, bana renkli ekranlı ve kameralı bir akıllı telefon verdi. Ancak bunun tamamıyla bir vakit kaybı olduğunu söyledim. Sahip olduğum telefondan oldukça memnunum, niye değiştireyim ki? Eğer sıkılırsam ve boş vaktim olursa, telefonumda yılan oynuyorum" diyerek akıllı telefonlara ilgi duymadığı için 3310'dan vazgeçmek istemediğini kaydetti.

Haberde, Mitchell'in telefonunun İngiltere'de hâlâ kullanılmakta olan en eski telefon olduğu belirtiliyor. Nokia'nın söz konusu modelinden 126 milyon adet sattığı göz önüne alındığında, Mitchell'den bile eski kullanıcıların var olabileceği muhtemel.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'in Filistinlilere Yönelik Gözaltıları İsrail'in Filistinlilere Yönelik Gözaltıları
Brezilya'da 161 Askeri Polis Hakkında Dava Açıldı Brezilya'da 161 Askeri Polis Hakkında Dava Açıldı
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa Etti Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa...
Tayvan'da Tur Otobüsü Devrildi: 17 Ölü Tayvan'da Tur Otobüsü Devrildi: 17 Ölü
AB Komisyonu İngiltere’de Ekonomik Büyümenin Yavaşlamasını Bekliyor AB Komisyonu İngiltere’de Ekonomik Büyümenin...
İsrail Meclisi "Sabah Ezanı Yasağını" Oylayacak İsrail Meclisi "Sabah Ezanı Yasağını"...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İsrail'in Filistinlilere Yönelik Gözaltıları
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı...

Haberi Oku