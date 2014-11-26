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17 Yaşındaki Liseli Genelev İşletmecisi Çıktı!

17 yaşındaki genç kız,

17 Yaşındaki Liseli Genelev İşletmecisi Çıktı!

17 yaşındaki genç kız,

26 Kasım 2014 Çarşamba 15:49
17 Yaşındaki Liseli Genelev İşletmecisi Çıktı!
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17 Yaşındaki Liseli Genelev İşletmecisi Çıktı!
Florida'da 17 yaşındaki genç kız, liselerde genelev işletme gerekçesiyle tutuklandı


ABD’nin Florida eyaletinde bulunan liselerde genelev işleten 17 yaşındaki bir genç kız tutuklandı.

Polis, Sarasota Lisesi’nde okuyan Alexa Nicole De Armas’ın 15 yaşındaki bir kızı, 21 yaşındaki John Michael Mosher adlı kişiyle fuhuşa zorladığını açıkladı.

Sarasota Herald Tribune’da yer alan habere göre, De Armas, Venice Lisesi’nde okuyan öğrencilerin şikayetleri üzerine gözaltına alındı.

Polisin sosyal medya ve telefon kayıtlarında yaptığı incelemeler sonucunda, De Armas’ın öğrencileri içki ve para karşılığında fuhuşa zorladığı ortaya çıktı.

Genç kızın elde ettiği paranın bir kısmıyla uyuşturucu aldığı da bilgiler arasında. Polis, De Armas’ın mağdur ettiği kişilerin araştırılmaya devam ettiğini belirtirken, ilerleyen günlerde başka tutuklamaların da meydana gelebileceğini vurguladı. 

Son Güncelleme: 26.11.2014 15:52
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17 Yaşındaki Liseli Genelev İşletmecisi Çıktı!
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