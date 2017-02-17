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12 Şubat 2017 Pazar 11:48

17 Yaşında İkramiye Kazandı, Hayatı ‘Mahvoldu’

17 Yaşında İkramiye Kazandı, Hayatı ‘Mahvoldu'
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17 Yaşında İkramiye Kazandı, Hayatı ‘Mahvoldu’
İngiltere'de 17 yaşında ilk kez oynadığı lotodan kazandığı 1 milyon euro yüzünden hayatının mahvolduğunu söyleyen Jane Park, EuroMillions'a dava açmaya hazırlanıyor.

Tüm Avrupa’da oynanabilen şans oyunu EuroMillions’ta dört sene önce bir servet kazanan Jane Park, İngiltere’nin en genç loto kazananı olmuştu.
Sadece 17 yaşındayken ilk kez oynadığı bilete büyük ikramiye isabet eden Park şimdilerde piyango şirketini “ihmakarlık” suçlamasıyla dava etmeye hazırlanıyor. Park, o yaşta birinin milyonlar kazanmasına izin vermemeleri gerekiyor diyor.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre 21 yaşındaki Park, kazandığı paranın hayatını 10 kat daha kötü hale getirdiğini iddia ediyor.
Park yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor:
“Tasarımcıların ürünlerini satın almaktan bıktım. Paramın peşinde olmayan düzgün bir sevgili bulamıyorum. Zengin tatilleri çok gösterişli, eski mütevazı tatillerimi özledim. Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum.”

“Kazanmamış olsam hayatım daha kolay olurdu” diyen Park çoğu zaman hiç parası olmamasını dilediğini söylüyor.


 
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