Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

17. Yapı Fuarı- Turkeybuild İzmir açılıyor!

Yapı malzemesi seçiminde en doğru pazar, sektörünün bölgedeki en büyük buluşması - 17. Yapı Fuarı...

17. Yapı Fuarı- Turkeybuild İzmir açılıyor!

Yapı malzemesi seçiminde en doğru pazar, sektörünün bölgedeki en büyük buluşması - 17. Yapı Fuarı...

11 Ekim 2011 Salı 16:37
17. Yapı Fuarı- Turkeybuild İzmir açılıyor!
banner238

Yapı malzemesi seçiminde en doğru pazar, sektörünün bölgedeki en büyük buluşması - 17. Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir.

Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, 13 - 16 Ekim 2011 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl yüzde 30 büyüyen sergileme alanıyla fuar Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük fuarı olacak. Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir, 19.500 m2 alanda, 350 katılımcı firma, binlerce ürün çeşidi, 33.000 ziyaretçisiyle 17 yıldır bölgesinin lideri. "Yapı"nın tüm süreçlerinde yer alan binlerce ürün ve hizmeti tek bir çatı altında toplayan, çeşitlilik içeren örnekleri karşılaştırılarak malzeme seçiminde kolaylık sağlayan, sektördeki en yeni teknoloji ve gelişmelerin sergilendiği, uygulamadaki çözüm önerilerini uzman görüşleri ile değerlendirme fırsatı sunan, yarattığı iş olanakları ile sektöre ticari fayda sağlayan Yapı Fuarları

- Turkeybuild büyüyor, sektöre olan katkısını büyütüyor. Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, bu yıl %30 büyüyen ve eklenen yeni salonu ile 19.500 m²'lik sergileme alanında, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin yine en büyük sektörel buluşması olacak. Yapı Fuarı

- Turkeybuild İstanbul'dan sonra sergileme alanı bazında, 2. büyük sektör buluşması olma özelliğini taşıyan fuarda yaklaşık 350 firma, 33.000'e varan ziyaretçi ile bir araya gelecek. Ege Bölgesi yatırımcılarına sektörün dev markalarındaki gelişme ve yenilikleri izleme imkânı sağlayan fuar, yapı sektörünü bölgenin gündemine taşıyacak. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük sektörel buluşması olan ve Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul'dan sonra sergileme alanı bazında 2. büyük sektör buluşması olan Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir, turizm sezonunun bitimiyle beraber hareketlenen inşaat malzemeleri pazarına her yıl olduğu gibi bu yıl da ivme kazandıracak. Turizm yapılarının yanı sıra yazlık konut yatırımları ve tadilat çalışmaları ile Türk yapı malzemeleri sektörü için büyük önem taşıyan bu dinamik pazar için bölgenin sektör profesyonelleri Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir'de bir araya gelecek. Katılımcı firmalar fuarda pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri en önemli ürün, teknoloji ve hizmetlerini sunacaklar. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul'da sektör profesyonelleriyle ilk kez buluşan, tasarım ve inovasyon malzeme kütüphanesi Material ConneXion, Ankara'dan sonra üçüncü sergisini Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir'de açıyor. "Material ConneXion İstanbul" tarafından seçilen ürünlerin yer alacağı sergi, sektöre malzeme seçiminde yeni bir soluk getiriyor. Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 34 yıldır düzenlenen Yapı Fuarları - Turkeybuild, ulusal ve uluslararası alanda yapı malzemesi sektörüne büyük katkılar sağlıyor. Bölgelerinin ve Türk Yapı Sektörünün en büyük buluşmaları Yapı Fuarı

- Turkeybuild İstanbul ve Yapı Fuarı Turkeybuild Ankara'nın ardından, bu kez İzmir'de düzenlenecek olan Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, sektörü ortak bir platformda buluşturmayı amaçlıyor. Yapı Fuarları Türk yapı malzemesi sektörünün dev firmalarını, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, müteâhhitler, GYO'lar, meslek odaları, resmi ve yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili STK'lardan oluşan yapı sektörü profesyonelleri ile bir araya getiriyor.

Son Güncelleme: 11.10.2011 16:37
Anahtar Kelimeler:
IzmirSektörFuarıYapıPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim