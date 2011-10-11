17. Yapı Fuarı- Turkeybuild İzmir açılıyor!

Yapı malzemesi seçiminde en doğru pazar, sektörünün bölgedeki en büyük buluşması - 17. Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir.

Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, 13 - 16 Ekim 2011 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl yüzde 30 büyüyen sergileme alanıyla fuar Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük fuarı olacak. Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir, 19.500 m2 alanda, 350 katılımcı firma, binlerce ürün çeşidi, 33.000 ziyaretçisiyle 17 yıldır bölgesinin lideri. "Yapı"nın tüm süreçlerinde yer alan binlerce ürün ve hizmeti tek bir çatı altında toplayan, çeşitlilik içeren örnekleri karşılaştırılarak malzeme seçiminde kolaylık sağlayan, sektördeki en yeni teknoloji ve gelişmelerin sergilendiği, uygulamadaki çözüm önerilerini uzman görüşleri ile değerlendirme fırsatı sunan, yarattığı iş olanakları ile sektöre ticari fayda sağlayan Yapı Fuarları

- Turkeybuild büyüyor, sektöre olan katkısını büyütüyor. Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, bu yıl %30 büyüyen ve eklenen yeni salonu ile 19.500 m²'lik sergileme alanında, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin yine en büyük sektörel buluşması olacak. Yapı Fuarı

- Turkeybuild İstanbul'dan sonra sergileme alanı bazında, 2. büyük sektör buluşması olma özelliğini taşıyan fuarda yaklaşık 350 firma, 33.000'e varan ziyaretçi ile bir araya gelecek. Ege Bölgesi yatırımcılarına sektörün dev markalarındaki gelişme ve yenilikleri izleme imkânı sağlayan fuar, yapı sektörünü bölgenin gündemine taşıyacak. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük sektörel buluşması olan ve Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul'dan sonra sergileme alanı bazında 2. büyük sektör buluşması olan Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir, turizm sezonunun bitimiyle beraber hareketlenen inşaat malzemeleri pazarına her yıl olduğu gibi bu yıl da ivme kazandıracak. Turizm yapılarının yanı sıra yazlık konut yatırımları ve tadilat çalışmaları ile Türk yapı malzemeleri sektörü için büyük önem taşıyan bu dinamik pazar için bölgenin sektör profesyonelleri Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir'de bir araya gelecek. Katılımcı firmalar fuarda pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri en önemli ürün, teknoloji ve hizmetlerini sunacaklar. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul'da sektör profesyonelleriyle ilk kez buluşan, tasarım ve inovasyon malzeme kütüphanesi Material ConneXion, Ankara'dan sonra üçüncü sergisini Yapı Fuarı

- Turkeybuild İzmir'de açıyor. "Material ConneXion İstanbul" tarafından seçilen ürünlerin yer alacağı sergi, sektöre malzeme seçiminde yeni bir soluk getiriyor. Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 34 yıldır düzenlenen Yapı Fuarları - Turkeybuild, ulusal ve uluslararası alanda yapı malzemesi sektörüne büyük katkılar sağlıyor. Bölgelerinin ve Türk Yapı Sektörünün en büyük buluşmaları Yapı Fuarı

- Turkeybuild İstanbul ve Yapı Fuarı Turkeybuild Ankara'nın ardından, bu kez İzmir'de düzenlenecek olan Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, sektörü ortak bir platformda buluşturmayı amaçlıyor. Yapı Fuarları Türk yapı malzemesi sektörünün dev firmalarını, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, müteâhhitler, GYO'lar, meslek odaları, resmi ve yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili STK'lardan oluşan yapı sektörü profesyonelleri ile bir araya getiriyor.