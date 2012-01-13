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17 ilde KCK operasyonu

17 ilde 103 adreste PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon yapılıyor.

17 ilde KCK operasyonu

17 ilde 103 adreste PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon yapılıyor.

13 Ocak 2012 Cuma 12:27
17 ilde KCK operasyonu
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17 ilde 103 adreste PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon yapılıyor. Operasyon kapsamında Ankara'da KESK Genel Merkezi'nde ve Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nin binasında arama yapılıyor. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ankara'da Cahit Yoldaş'a ait olan ancak BDP'li Vekil Leyla Zana'nın kaldığı evde de arama yapıldı. Baskının nedeninin evin sahibi Cahit Yoldaş hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen KCK soruşturması kapsamında 17 ildeki 103 adreste arama yapılıyor. Şu ana kadar 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda toplam 45 kişi hakkında gözaltı kararı var.

 ANKARA

Ankara'da KESK Genel Merkezi'nde yapılan bir aramanın bir KESK üyesinin ofisinde olduğu belirtiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gazi Osman Paşa'da bulanan KESK Genel Merkezi'ne gelerek, genel merkezde arama yapmak istedi. KESK yöneticileri itiraz ederek sadece gözaltına alınan İsmet A.’nın çalışma odasında arama yapılabileceğini söylediler. Soruşturma kapsamında Eski DEHAP Genel Başkanı şimdiki BDP MYK üyesi Tuncer Bakırhan, BDP Genel Başkan Yardımcısı eski milletvekili Fatma Kurtulan ve DİHA muhabiri Murat Çiftçi'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtiliyor.

BDP'Lİ LEYLA ZANA'NIN KALDIĞI EVDE ARAMA

Aslen Cahit Yoldaş'a ait olan ancak BDP'li vekil Leyla Zana'nın kaldığı Ankara'daki evde de arama yapıldı. Baskının evin sahibi Cahit Yoldaş hakkında gözaltı kararı olduğu için yapıldığı belirtildi. Bu arada evi aranan bir diğer isim ise eski BDP'li vekil Fatma Kurtulan.

 POLİS KAPIYI ÇİLİNGİRLE AÇTI 

Sabah 06.30 sıralarında polis ekipleri, arama yapmak üzere Milletvekili Leyla Zana'nın kaldığı Çankaya'daki eve geldi. Polisin evde kimsenin olmaması üzerine kapıyı çilingirle açtığı öğrenildi. Polisin evde yaptığı arama yaklaşık 3 saat sürdü. Arama sonrası polis ekiplerinin Leyla Zana'ya ait olduğu belirtilen bilgisayar ve bazı evraklara el koyduğu belirtildi.

Aramanın yapıldığını öğrenen BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Leyla Zana'nın evine geldi. Polisin araması sonrası Buldan açıklamalarda bulundu.

Buldan, "Meclis tarafından verilen Leyla Zana'ya ait telefon ve bilgisayarlara ısrarlarımıza rağmen polis tarafından el konuldu. Tutanaklar tutuldu. Bu evin Leyla Zana'ya ait olduğu belirtiliyordu. Ev, Leyla Zana'nın yakını olan Cahit Yoldaş'a ait. Milletvekili evi olmasına rağmen eve baskın düzenlendi. 10 polis evde kimse olmayınca kapıyı çilingir ile açmış. Arama az önce bitti. Yapamazsınız dememize rağmen arama yapıldı. Gerekçe ise evin Cahit Yoldaş'a ait olması. Ama burada Leyla Zana'nın oturduğu biliniyordu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile telefonda görüştüm. 'Aramanın milletvekili evi olduğu bilinmiyordu ve arama yapıldı' dedi. Buna inanmıyorum. Bugün gözaltılar ve aramalarla ilgili Gültan Kışanak açıklama yapacak" dedi.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin evinde arama yapılamayacağını belirterek, “Ankara’nın göbeğinde eşkıyalık yapılıyor” ifadesini kullandı.

LEYLA ZANA'NIN AÇIKLAMALARI TARTIŞILMIŞTI

Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, son olarak Frankfurt’ta yaptığı açıklamaları ile tartışma yaratmıştı. Zana 9 Ocak'ta "Artık silahlı mücadele bir noktaya geldi. Ben silahların bırakılmasını asla tartışmıyorum. O Kürtlerin sigortasıdır. Bu sorun var olduğu müddetçe o silahlar Kürtlerin güvencesidir" demişti.  Zana'nın bu açıklamaları çok eleştirilmişti.

İSTANBUL

BDP İstanbul İl Binası'nda arama yapılıyor. İstanbul'daki operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, BDP İstanbul İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya saat 07.25’de girdi. Parti avukatının binaya gelmesinin ardından arama yapılmaya başlandı. Arama yapıldığı sırada, binaya parti yöneticileri ve üyelerinden kimse alınmazken, sadece BDPİstanbul İl Başkanı Asiye Kolçak’ın girmesine izin verildi.

BDP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Osman Ünal yaptığı açıklamada, gizlilik kararı var denilerek kendilerine bilgi verilmediğini söyleyerek "Bu nasıl bir zihniyettir. Binada arama yapılıyor ve bize gizlilik kararı var denilerek bilgi verilmiyor. Binaya girmemize izin vermiyorlar. Ben bu binada yöneticiyim. Tepkilerimizi en kısa sürede ortaya koyacağız" dedi.

Binadaki aramanın gün boyunca süreceği belirtilirken, içerideki bilgisayarların hard disklerinin yedekleneceği öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASINDA ARAMA

İstanbul Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır'da sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi.

Diyarbakır’da BDP İl Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Kürdi- Der, BDP’li Kayapınar İlçesi Belediyesi’nin Gençlik ve Kültür Merkezi, BDP Siyaset Akademisi, BDP’ye ait Ekoloji Yerel Yönetimler Birimi’nde sabah erken saatlerde başlayan aramalar devam ediyor.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nin binasında arama yapılıyor.

BAYDEMİR'DEN TWITTER'DA AÇIKLAMA

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Twitter'da yaptığı açıklamada ''Belediyemize ait Aram Tigran konservatuarı basıldı. Bağlama, darbuka, keman, piyano, def vb suç aletlerinin buluduğu merkezimiz aranıyor'' diye yazdı.

BİR ÇOK İLDE BDP BİNALARINDA ARAMA

Ankara, İstanbul ve Diyarbakır dışında Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Gaziantep, Bingöl, Ağrı, Mardin'in Nusaybin İlçesi, Mersin, Van, Adana ve İzmir'de de BDP İl binalarında polis tarafından arama yapılıyor.  Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın evi de aranıyor.

VAN'DA HASARLI BELEDİYE BİNASINA KCK OPERASYONU

KCK operasyonları kapsamında Van'da belediye ile BDP il binasına baskın düzenlendi. Polis, depremde hasar gören ve boşaltılan belediye binasında bazı evrak ve bilgisayarlara el koyarken herhangi bir gözaltının olmadığı belirtildi.

Van'da yaşanan 2 depremin ardından Van Belediye binası hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Orta hasarlı olarak rapor verilen belediye binası boşaltılmış, sadece evrak ve bazı bilgisayarların kaldığı öğrenildi.

BİNİCİ: BAKAN ŞAHİN'İN TALİMATI İLE YAPILDI

Şanlıurfa'da operasyonu haber alarak parti binasına gelen ve yöneticilerle görüşen BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, operasyonun İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in talimatı ile yapıldığını ileri sürüp, "Yaşananlar bize yönelik uygulanan siyasi soykırımdır ve İçişleri Bakanı’nın talimatı ile yapılmaktadır. Halkın iradesiyle birçok yerde ikinci parti olan BDP’ye yönelik bu operasyonlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 13.01.2012 12:27
Anahtar Kelimeler:
PKKBDPKCKLeyla Zana
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