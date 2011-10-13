15 dakikalık adalet

Ergenekon mahkemesi, savunma hakkını kısıtlayan bir karara imza attı. Tartışmaya neden olan karar, avukatlar ile sanıkların konuşma sürelerine sınırlama getiriyor.

Cezaevi kampusunda bulunmasından yargılamada izlediği usule kadar pek çok yönüyle uygulamaları tartışılan Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ekim tarihinde de 31 maddelik bir ara karar aldı. Bunlar arasında en dikkat çeken ve tartışmaya neden olan karar ise avukatlar ile sanıkların konuşma sürelerine getirilen sınırlama oldu. Mahkemenin kararında, sanıkların kendilerine ve avukatlarına ayrı ayrı yarımşar saat, toplamda ise bir saat ve üzerindeki süre içerisinde tahliye ve lehlerine olan delillerin toplanmasını isteme amacına yönelik süre tanıdığı belirtildi.

Adil yargılanma hakkını tartışmalı hale getiren kararda şöyle denildi: “...Tanınan sürenin bir kısım tarafından bu amaçla kullanılmayıp dava dışı konular hakkında beyanda bulunulması, bunun yanında bir kısım sanıkların daha önceki celselerdeki beyanları aynısıyla tekrar ettikleri, kendilerine tanınan bu hakkı amacına uygun olarak kullanan sanıkların azami 15 dakikalık süre içerisinde talep ve beyanlarını sıraladıkları, tutuklu sanıkların tamamının savunmalarını kendilerine tanınan çok geniş zaman dilimi içerisinde yapmış oldukları ve yargılamanın geldiği aşama gibi hususlar dikkate alındığından, bundan böyle seri olarak yapılan bir hafta ve/veya üzeri devam eden duruşmaların en son günü olmak üzere her bir sanığa ve müdafiine talep ve beyanda bulunması için ayrı ayrı 15’er dakikalık süre verilmesine...”

Mahkemenin kararı uyarınca sanıklar ve avukatlar yalnızca cuma günleri 15’er dakika talep ve beyanda bulunabilecek. Ergenekon davasının bazı sanıklarının avukatlığını üstlenen Celal Ülgen mahkemenin aldığı kararı savunmanın kısıtlanması olarak değerlendirirken “Böyle bir süre, ne 15 dakika ne de 15 saat. Böyle bir süre konulamaz. Çünkü savunma ne kadar konuşacağı konusundaki süreyi kendisi tayin ve takdir eder. Bunun dışında yapılacak olan sınırlamalar hem hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz hem de adil yargılanma hakkı ilkesiyle bağdaşmaz.

Savunma kalabalık davalarda zaten kendisini otomatik olarak sınırlar ve kontrol eder, bunun bir süreye bağlanmasına gerek yoktur” dedi.

Kazan: Savunma hakkıyla bağdaşmaz Avukat Turgut Kazan, 49 yıllık meslek yaşamında ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığına işaret ederken “Böyle bir örnek olamaz. Adil yargılanma hakkıyla, savunma hakkıyla bağdaşır yanı yoktur. Eğer sanık çok tekrar ediyorsa makul biçimde uyarılabilir.

Ama böyle bir sınır konulamaz. Ama özel yetkili mahkemelerde böyle şeylerle karşı karşıya kaldığımda şaşırmamak gerektiğini de öğrenmiş bulunuyorum” yorumunu yaptı.

49 yıldır avukatlık yaptığını anımsatan Kazan, “Çok kötü koşullarda, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de savunma görevi yapmaya çalıştım. Bu türden bir kararla ilk kez karşılaşıyorum. Özel yetkili mahkemedir, hiç şaşırmıyorum” dedi.