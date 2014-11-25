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15 Binden Fazla Kadın Ve Kız Çocuğu Öldürüldü

15 Binden Fazla Kadın Ve Kız Çocuğu Öldürüldü

15 Binden Fazla Kadın Ve Kız Çocuğu Öldürüldü

15 Binden Fazla Kadın Ve Kız Çocuğu Öldürüldü

25 Kasım 2014 Salı 13:45
15 Binden Fazla Kadın Ve Kız Çocuğu Öldürüldü
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Suriye'deki krizin başladığı 2011'den bu yana 15 binden fazla kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımlanan raporda, rejim güçlerinin şiddetinde Mart 2011'den beri 4 bin 194'ü çocuk 15 bin 372 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu kadınların 641'inin keskin nişancılar tarafından vurularak veya zehirli gazlarla öldürüldüğü ifade edilen raporda, iç savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 6'sını kadınların oluşturduğu kaydedildi.

Rapora göre, terör örgütü IŞİD, Hama'nın doğu kırsalının yanı sıra Deyru'z Zor ve Rakka kentlerinde 5'ini taşlayarak 81 kadını öldürdü.

Kürt grupların açtığı ateşte 25 kadının hayatını kaybettiği aktarılan raporda ayrıca Suriye'deki diğer silahlı gruplar tarafından 255 kadının öldürüldüğü vurgulandı.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

"Bu süre zarfında Esed güçleri 6 bin 500, IŞİD 486 ve Suriye'deki diğer silahlı gruplar ise 580 kadını tutukladı. Yaklaşık 2 bin 500 kadın hala tutuklu veya kayıp. Rejim güçlerinin yaptığı işkence sebebiyle de 32 kadın hayatını kaybetti. Öte yandan, Esed güçleri tarafından yaklaşık 7 bin 500 kadın cinsel tacize uğradı. IŞİD'in denetiminde olan bölgelerde de kılık kıyafet talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle birçok aktivist kadın şiddet ve işkenceye maruz kaldı."

Esed rejimini protesto için Mart 2011'de başlayan barışçıl gösterilercilere yönelik silahlı müdahalenin ardından muhalifler, aynı yıl temmuz ayında silahlı direniş başlatmıştı.

Ülkede 3 yıldan uzun süredir devam eden kriz nedeniyle sığınmacı durumuna düşen 2 milyon 100 kadın, Suriyeli sığınmacıların yüzde 35'ini oluşturuyor.

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