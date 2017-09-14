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22 Eylül 2017 Cuma 10:11

14 YAŞINDAKİ HER DÖRT KIZDAN BİRİNDE DEPRESYON GÖRÜLÜYOR!

14 YAŞINDAKİ HER DÖRT KIZDAN BİRİNDE DEPRESYON GÖRÜLÜYOR!
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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre,14 yaşındaki her dört kızdan birinde ve aynı yaştaki her 10 erkek çocuğundan birinde, depresyon belirtileri görülüyor.

HAFİFE ALINABİLİYOR

Liverpool Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, aileler ise bu yaştaki çocuklarının ruhsal sağlığındaki sorunları onların gözünden değerlendirmekte zorlanıyor, bazen de hafife alıyor.Araştırmayı yürüten Praveetha Patalay ve ekibi, 2000 ve 2001 yılları arasında doğan 10 binden fazla çocuk ve gencin duygu ve kaygılarını paylaşmalarını istedi.

Sonuçlar, bedenleriyle barışık olmamaları ve sınav stresinin bu çocuklarda depresyonu tetiklediğini gösterdi.Araştırmanın temel bulguları şöyle:

Anksiyete ve depresyon semptomları görülen kızların sayısı erkeklerden fazla

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin 14 yaşındaki çocukları, akranlarına göre daha sık depresyon geçiriyor.Bu yaştaki çocukların anlattıkları genelde ailelerinin anlattığı belirtilere uymuyor. Yani anne ve babalar, kız ve erkek çocuklarının ruhsal sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını hafife alıyor.İngiltere'deki Ulusal Çocuk Bürosu'nun başkanı Anna Feuchtwang, çocuklukta yaşanan aile içi şiddet, kayıplar ya da aile bireylerinin ihmalleri gibi unsurların uzun yıllar boyunca etkisini gösterdiğini söyledi.Feuchtwang, "En kötüsü de, gençler sorunlarıyla mücadele etmek için gidecekleri doğru mekanizmaları bulmakta zorlanıyor" diye konuştu ve ekledi:"Bu nedenle depresyona erken müdahale için akıl sağlığı hizmetlerine kaynak ayrılması elzem."  
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