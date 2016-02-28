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14 Kişiyi Katledip İntihar Etti

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentinde bir adam evinde bulunan 14 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

14 Kişiyi Katledip İntihar Etti

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentinde bir adam evinde bulunan 14 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

28 Şubat 2016 Pazar 15:12
14 Kişiyi Katledip İntihar Etti
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HİNDİSTAN'IN BATISINDAKİ THANE KENTİNDE BİR ADAM, EVİNDEKİ 14 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİSİNİ DE ASTI

 Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentinde bir adam evinde bulunan 14 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Thane kentinden polis yetkilisi Ashok Jadhaz, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, dün gece meydana geldiği düşünülen olayda Hasnain Anwar Warekar adlı kişinin, evde bulunan 14 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Jadhaz, Warekar'ın daha sonra kendini de astığını belirtti.

Olayın nedenini bilmediklerini dile getiren Jadhaz, Warekar'ın kız kardeşinin kazadan sağ kurtulduğunu kaydederek, kendisine geldikten sonra bu kişinin ifadesine başvurulacağını bildirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi raporu için Mumbai kenti yakınlarındaki Thane'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

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