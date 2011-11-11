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14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Kıbrıs'ta son yapılan taramada nüfusun yüzde 30 kadarında diyabet saptandığı belirtildi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Kıbrıs'ta son yapılan taramada nüfusun yüzde 30 kadarında diyabet saptandığı belirtildi

11 Kasım 2011 Cuma 14:56
14 Kasım Dünya Diyabet Günü
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta son yapılan taramada nüfusun yüzde 30 kadarında diyabet ya da gizli diyabet saptandığını belirterek, “diyabet önlenebilir” kampanyası çerçevesinde daha

geniş kesimlere ulaşabilmek için toplumun değişik kesimlerinden kişilerin katılımıyla bir komite kurduğunu açıkladı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle açıklama yapan Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, bu günün tüm dünyada diyabete dikkat çekmek, diyabet politikası oluşturma ve diyabetle mücadelede karar verme pozisyonunda olan kişileri yüreklendirmek için çalışmaların sıklaştırıldığı gün olduğunu belirtti.

"Diyabet; hemen öldürmeyen ama adeta kimyasal bir bomba gibi süreç içinde yaşam kalitemizi kötüleştiren, acı çekerek yaşamamıza sebep olan, her geçen gün daha da hızlı yayılan, bugün toplumun yarısını etkileyen ve tümünü tehdit eden bir rahatsızlıktır” diyen Arca, bundan dolayı hastalığın BM Genel Kurulu’nda görüşülen dördüncü hastalık olduğunu ve 2007’den beri 14 Kasım’ın Dünya Diyabet Günü olarak kabul edildiğini kaydetti.

YÜZDE 30

Arca, Kuzey Kıbrıs’ta son yapılan taramada nüfusun yüzde 30 kadarının ya diyabetli, ya da gizli şeker (prediyabet) olarak saptandığını bildirerek, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “diyabet bakım kalitesinin yükseltilerek diyabetlilerin ve yakınlarının yaşam kalitelerini artırmaya çalışmak” ve “diyabetin yayılma hızını ‘yaşam tarzı değişikliği’ ile yavaşlatmak” amacıyla çalışmalar yaptığını anlattı.

Diyabet Derneği Başkanı Arca, dernekteki ayak bakım ünitesinin randevulu sistemle hizmet verdiğini; ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın izni ve desteğiyle hastaların göz dibi taramalarının yapılması için göz odasının donanımının tamamlandığını, yakında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Diyabet Merkezi’nde gerçek anlamda randevulu sistemle diyabet polikliniği yapılmasının, vazgeçmeyecekleri temel amaçlarından biri olduğunu ifade eden Caner Arca, diyabet kontrolünde kesin formülün ‘sağlıklı beslenme’, “yeterince egzersiz yapılması”, “ilaçların zamanında alınıp kontrollerin zamanında yapılması” ve bu konuların doğru ve dengeli uygulanabilmesi için sürekli “eğitim” olduğunu; dernek çalışmalarında eğitimin yüzde 90-95 oranında yer aldığını bildirdi.

DİYABET ÖNLENEBİLİR KAMPANYASI… 1650 KİŞİYE ULAŞILDI

Caner Arca, derneğin “Diyabet Önlenebilir” kampanyası ile bugüne dek 1650 kişiye ulaşıldığını ve bilgilendirildiklerini, katılımcıların diyabet risklerinin saptandığını açıklayarak, 6 Ekim’de başlattıkları kampanyanın 5 yıl süreceğini belirtti.

Bölge ve okullardaki toplantılarla geniş kesimlere ulaşmayı amaçladıklarını kaydeden Arca, anne baba olacak kişilere de ulaşmanın temel amaçlarından biri olduğunu ifade etti.

ÇALIŞMA KOMİTESİ

Arca, bu amaçla dernek bünyesinde değişik kesimlerin katılımıyla bir çalışma komitesi kurduklarını belirterek komitedeki kişilerin isimleri şöyle açıkladı:

“Dr. Caner Arca, Ph.D. (Dernek Başkanı), Mustafa Bilgehan (Genel Sekreter), Ali Yıldırım (Sayman), Ümit Dağhanlı (İdari Sekreter), Hatice Bolayır (Psikolog), Diyetisyenler Birliği adına   Feriha Balkır (Diyetisyen), Dr. Müge Taçman  (Eğitim uzmanı), Vedat Sönmez (Emekli yönetici), Dursun Sönmez (Emekli öğretmen), Belgin Demirel (Radyo programcısı), Ahmet Tezer ( Özel sektör), Neriman Doktoroğlu (Avukat), Hasan Taşkıran (Memur), Tuğçe Koruoğlu (Eğitmen), Leman Özkan (Eğitmen),  diyabet eğitim hemşireleri adına Aynur Baykal (Diyabet eğitim hemşiresi), Selda İçer (Gazeteci ), Çağla Kumova (Psikolog), Düriye Özer (TV sunucusu ), Özgün Kutalmış (Köşe yazarı), Dr. Türkan Arca, Ph.D. (Moleküler biyolog), Mustafa Oymacı (ÖYAK Genel Müdürü), Döne Şahin (Avukat), Fatma Tahsin (Eczacı).”

Caner Arca, Sağlık Bakanlığı’nın diyabetin daha kaliteli kontrolü ve diyabetin önlenmesi yönünde politikalar oluşturmasını beklediklerini de ifade ederek, böyle bir politikanın oluşturulması ve uygulanmasına derneğin yardımcı olabileceğini duyurdu.

Son Güncelleme: 11.11.2011 14:56
Anahtar Kelimeler:
DernekDiyabetCaner Arca
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