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14 Ekim Cuma Gündemi

Eroğlu ve Hristofyas ara bölgede görüşecek

14 Ekim Cuma Gündemi

Eroğlu ve Hristofyas ara bölgede görüşecek

14 Ekim 2011 Cuma 08:51
14 Ekim Cuma Gündemi
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Başbakan İrsen Küçük Hür-İş’i Meclis’te kabul edecek (9.30)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede görüşecek  (10.00)

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Hentbol Federasyonu yetkililerini kabul edecek. (10.00)

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Toptancılar Birliği heyetini kabul edecek (11.00)

DAÜ’de kan bağışı kampanyası (11.00)

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı YDÜ Hastanesi’nde yapılacak (11.30)

KKTC Parlamenterler Birliği, KKTC ile Türkiye Arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlama Anlaşması konusunda Meclis’te basın toplantısı düzenleyecek (12.00)

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ile Vodafone  Mobile Operations arasında tanıtım işbirliği protokolü imzalanacak (12.00)

Boğaztepe’de arsa dağıtımı ilgili bakanlar ve Başbakan Küçük’ün katılımıyla yapılacak (16.00)

Çalışma Bakanı Ünverdi, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek (Eski Nadir Çocuk Yuvası binası-Mağusa) (16.00)

KKTC Jokey Kulübü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu'nu ziyaret edecek (17.00)

Paşaköy Belediyesi tarafından Aslanköy kavşağında yaptırılan Turizm Destek Tanıtım Ofisi’nin açılışı Başbakan İrsen Küçük tarafından yapılacak (18.00)

EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde “Minikler İşbaşında” sergisi açılacak (18.00)

“Mıss  Cıvılızation Of The World Dünya Medeniyetler Kraliçesi”  yarışması Jasmine Court Otel’de yapılacak (19.00)

Şinya Kültür Sanat Derneği, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda “Geçmişten Günümüze Gelenek Görenek ve Giysilerimiz” adlı etkinlik düzenleyecek (19.00)

Son Güncelleme: 14.10.2011 08:51
Anahtar Kelimeler:
EroğluHristofyasMüzakereGörüşme
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